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南韩地方选举67投票站缺选票 万人集会怒喊重选

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更新时间：09:55 2026-06-07 HKT
发布时间：09:55 2026-06-07 HKT

南韩本月3日举行第9届地方选举及国会议员补选投票，岂料发生投票站缺选票乱象，引发选民怒火。昨日最少有万名民众在首尔SK奥运手球体育馆示威，有人更提出重选要求。

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路透社、韩联社、韩国《中央日报》、韩国非政府组织新闻网（NGO News）等报道，首尔SK奥运手球体育馆上周三（3日）设置点票中心，已连续2天有大批激愤保守派民众与网红聚集。昨日中午过后，现场大约2000人抗议；至当地时间昨日傍晚5时30分，现场多达1万人。他们挥舞国旗、高唱国歌，还有人大喊「重新选举」。

南韩中选会统计，全国1.43万投票站，竟有67处发生选票不足的问题，其中22处甚至暂停投票。由于事件让部分合格选民无法投票，中选会主委卢泰岳（Roh Tae-ak）、秘书长许哲勋（Heo Cheol-hoon）已辞职下台。

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