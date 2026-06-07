伊朗局势︱路透社：美评估波斯湾盟友损失 拟动用伊朗资产助重建

美伊外交谈判陷入僵局。路透社报道，一名知情人士于星期六（6日）透露，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）已指示一个工作团队，著手评估伊朗对美国在波斯湾地区盟友所造成的现有损失。与此同时，美国政府亦正考虑动用伊朗的相关资产，用于支付这批盟友的修复与重建工作。

相关新闻：伊朗局势｜伊方：和谈因解冻240亿美元资产问题胶着 穆杰塔巴不会晤特朗普

消息指出，该名知情人士并未具体说明美国财政部目前正在审查哪些资产，但相关报导提到，美方在描述这项新措施时所采用的措辞，显示其考虑范围似乎并不局限于目前已被冻结的伊朗资产。



伊朗最高领袖顾问雷扎伊（Mohsen Rezaei）于周五（5日）接受美国有线电视新闻网专访时曾明确表示，美伊双方最终能否达成协议，完全取决于美国特朗普政府是否同意解冻高达240亿美元的伊朗资产。

