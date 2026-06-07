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伊朗局势｜美军发布袭击伊朗雷达站影片 科威特巴林基地遭轰炸报复

即时国际
更新时间：08:49 2026-06-07 HKT
发布时间：08:49 2026-06-07 HKT

美伊双方再度交火。美军中央司令部称，美军周五击落伊朗4架向霍尔木兹海峡派出的攻击无人机，随后空袭伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的沿海雷达站，称此举为防御行动。科威特及巴林随后响起空袭警报，科威特证实该国防空系统拦截敌方来袭导弹和无人机。

科威特巴林受波及

据悉伊朗向科威特及巴林发射了7枚弹道导弹，伊朗伊斯兰革命卫队其后证实，对位于科威特的2座美军基地及位于巴林的美国海军第5舰队的重要设施发射导弹。
 

美军中央司令部在声明中说，伊朗当日先派出4架无人机飞向霍尔木兹海峡，威胁区内海上交通安全，美军将其击落，称怀疑这些无人机的目标可能是通过当地水域的商船，或在周围地区活动的美军部队。中央司令部并证实，空袭伊朗南部戈鲁克地区和格什姆岛的多座雷达设施，中央司令部更在社交平台发布多支轰炸行动的影片，只见雷达设施被炸后冒出大量黑烟。

数小时后，伊朗向美军驻科威特及巴林的基地发射7枚弹道导弹，两地响起防空警报。据悉其中6枚被美军拦截，其余一枚未射中目标。

另外，伊朗最高领袖顾问雷扎伊周五接受采访问时称，美伊之间的和平协议谈判陷入僵局。雷扎伊强调，谈判能否成功将取决于特朗普政府是否同意解冻伊朗240亿美元的资产。雷扎伊将解冻伊朗资产描述为建立信任的举措。在他看来，特朗普政府若解冻这笔资金，将为伊朗和美国的未来「开启新的篇章」。

美总统特朗普周五表示，将迅速结束对伊朗的战事，从而消除导致物价高企的一个重要因素。他又指伊朗剩下22%的导弹，并指德黑兰最终「别无选择」，只能与美国达成协议。

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