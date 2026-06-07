新加坡下令社媒封锁反印度社群帖文 指源自境外传递「华人更有权立足」论调

近日网上流传多段贬低新加坡印度社群、煽动对该社群敌意的内容，引起狮城政府的警惕，警方周六援引《网络犯罪危害法令》，下令社交媒体YouTube、Facebook、X屏蔽14条相关帖文和视频。根据当局调查，帖文具煽动性，旨在恶意攻击新加坡的多元种族政策，传递「华人比其他族裔群体更有权在新加坡立足」的论调。当局说，帖文内容源自境外，可能是不同外国网民自发制作传播的，目前没有证据显示是任何政府发起的行动。

内政部文告指出，这14则网络内容主要是中文撰写，具备一定的传播力度。大部分内容的点击率介乎数百至数千，其中一篇发表在X平台的帖文，浏览量高达26万次。

文告称，帖文选择性地使用了新加坡小印度区人潮拥挤的街景照片，以及宝塔街宗教节日中印度信徒聚集的画面，企图以此佐证「新加坡印度人过多」的论调。部分帖文形容当地印度人口的增长「提升了新加坡街头的咖喱浓度」。

根据内政部的监测，这类论述自上个月起开始在中文资讯空间内流传。相信源自中国的一个平台，随后被转载到其他平台，煽动公众对印度社群的不满和敌意。

煽动公众不满和敌意

这些言论宣称，新加坡的多元种族政策只是一个为了迎合西方价值观的虚假表象，国家的长期稳定并非归功于多元政策，而是因为华族人口占多数。

言论还称，随着当地印度族政治人物人数增加，政策将偏袒印度移民；甚至表示新加坡文化底蕴本质上是中华文化，政府与中国「脱钩」而忽视印度社群不断壮大所带来的威胁，最终将导致国家消亡。一些内容宣称新加坡正被印度人「占据」。

内政部与警方经评估后表示，这些帖文很可能触犯《刑事法典》第298A条文，即蓄意在不同种族群体之间煽动敌意、仇恨或不良情绪，或作出危害维持种族和谐的行为。

为此，当局正式援引《网络犯罪危害法令》发出屏蔽指示，要求相关平台在24小时内采取合理措施，对新加坡用户封锁这些涉案帖文。

要求平台封锁涉案帖文

律政部长兼内政部第二部长唐振辉周六接受媒体访问时澄清，目前没有任何证据显示这些帖文是任何政府协调发起的行动。他表示，这些内容更像是外籍网民在网络舆论空间中「自发制作与传播」的产物。唐振辉批评，这些言论传递了「华人比其他族裔群体更有权在新加坡立足」的论调，政府绝对不会容忍任何企图破坏或分化种族和谐的外来言论。

内政部重申，新加坡坚决反对本土主义与排外主义，任何企图挑拨不同社群关系的恶意行为都必须予以坚决拒绝，而这类来自境外来源的攻击更是双重不可接受。根据2024年数据，印度裔占新加坡公民人口7.6%，华裔和马来人分别占总人口的75.6%和15.1%。

综合报道