印度考试系统连环出错引爆丑闻  390万青年受冲击触发全国示威 

印度中央中等教育委员会（CBSE）主办的全国高中毕业考试及国家考试局（NTA）负责的医学入学考试（NEET）近期相继爆出问题。其中，医学入学考试因考题泄露而于5月被取消，影响超过220万名考生。印度中央中等教育委员会的数码化阅卷系统则出现扫描模糊、技术故障、答卷错配等漏洞，波及约170万名学生。累计至少390万青年的人生前途陷入不确定，全国多地爆发学生抗议，要求教育部长达门德拉普拉丹辞职。

数码阅卷错配兼试题外泄 两大统考沦灾难

调查指，印度中央中等教育委员会今年2月17日至4月10日考试期间仓促推行「屏幕阅卷」系统，将答卷扫描后由阅卷员网上评分。然而，多名学生反映扫描副本笔迹不符、分数异常。

德里大学教师阿普尔瓦南德指：「政府无能并非一次性事件，这次惨败延续此前国家竞争性考试频繁泄题的问题。」他批评有关部门「对人民漠不关心，任何异议都被犯罪化」。

政策研究中心学者拉胡尔维尔马则表示，年轻成年人的经济焦虑正迅速积聚，「许多人看不到通过教育改善生活前景的可能」。

网络讽刺运动助长示威 补考公正性受质疑

印度政府目前已于6月3日将印度中央中等教育委员会的主席和秘书调离原职，但教育部长普拉丹留任。反对党领袖拉胡尔甘地指责此举是「掩盖」，要求「罢免教育部长并进行独立调查」。

与此同时，一个名为「蟑螂人民党」的网络讽刺运动迅速走红，其创办人号召大规模示威。政府方面，普拉丹称已「以最高度的严肃性和敏感性」处理泄题担忧，并承诺确保考试体系透明可信。

医学入学考试的补考定于6月21日举行，但学生们对官方调查进展和未来公正性仍普遍持怀疑态度。