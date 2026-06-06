惹错人了！美退伍军人遭6屁孩抢劫 枪指头冷静出手压制

美国马里兰州奥克森希尔（Oxon Hill）光天化日发生一宗持枪抢劫案，6名青少年结伙走近一辆车抢劫，还向车主头部举枪，碰巧此人是一名美国海军陆战队退伍军人，当下立即英勇压制青少年，抓获2人。



被枪指头的退伍军人名叫博尔达（Jheyco Borda）。他当时正在路边修车，突然有4名少年、2名少女走了过来，其中一个举起手枪指着他的头部，要他交出车匙、手机和所有财物。

博尔达立即出击，压制举枪青少年，博尔达的弟弟随后赶到，帮手出拳，一起压制。随后另一青少年上前，两兄弟便一人对付一个。扭打期间，青少年的枪走火，子弹穿过卡车后部，所幸无人受伤。最后博尔达将举枪少年甩在地上。

博尔达说：「当时感觉生命受到了威胁。」曾是美国海军陆战队一员的他认为，是战斗训练救了他的命。

乔治王子县警察局确认2人落网，另外仍在调查另外4名青少年是否与此案有关。