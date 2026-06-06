印度实验︱南韩网红乔装孕妇参加洒红节 遭群男围攻疯狂抽水︱有片

南韩一名男网红日前亲赴印度，装扮成孕妇进行社会实验，试图测试当地人对孕妇的真实态度。结果他在当地传统「洒红节」期间走上街头拍摄时，遭大批狂欢男子包围并作出不雅动作，几经辛苦才成功突围。影片曝光后随即在网上疯传，并再次引发各界对印度女性人身安全的关注。

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印度日均逾80宗强奸案

该名南韩YouTuber化妆、戴上假孕肚并穿上裙子，装扮成孕妇，在孟加拉和印度的街头走动，以镜头记录陌生人对他的反应。最新的影片是他趁著着印度传统「洒红节」期间拍摄，相关画面曝光后，随即在网络上掀起热烈讨论。

「洒红节」（Holi）又称色彩节，是印度规模仅次于排灯节的重要传统节日，主要庆祝春季降临及善胜恶败，通常在印度历法（Phalguna月）的2月或3月举行。节日期间，全国民众都会走上街头，伴随音乐与舞蹈，互相泼洒彩色粉末和水，场面极为热闹喧嚣。

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然而当他走进人群，现场的气氛随即变得一片混乱。该名YouTuber在被一群互相泼洒颜料的男子重重包围，期间有人对他做出不雅动作，他费尽九牛二虎之力才成功从人群中脱身。

虽然这段短短数秒的影片未必能反映事件的全貌，但画面曝光后，重新掀起了外界对印度女性安全问题的广泛探讨。

事实上，印度一直被视为全球对女性最危险的国家之一，当地女性无论是独自外出行走、身处工作场所或到市场购物，往往都需要时刻保持高度警觉。根据印度官方数据显示，当地平均每天接报的强奸案超过80宗；而近年当地的相关检举个案，每年大约在29000宗至33000宗之间徘徊。