新世界螺旋蝇重现｜德州牛肉市场或遭重创 蛆虫啃食宿主人类随时成受害者

美国农业部证实，德州南部拉普赖尔（La Pryor）一处农场，发现一头出生仅3周的大牛，遭恐怖的「新世界螺旋蝇」幼虫感染。这是德州自1966年以来，首度通报此类病例。



由于该寄生虫以专门啃食活体血肉闻名，联邦与州政府随即进入最高戒备状态，展开大规模扑灭行动，全力防堵这场可能重创美国畜牧业的世纪危机。

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虫卵产伤口「钻食血肉」

据美媒PBS报道，新世界螺旋蝇（New World screwworm fly）的繁衍方式令人毛骨悚然。雌蝇一辈子虽然只交配一次，但牠们会疯狂寻找温血动物的开放性伤口或黏膜产卵。一旦虫卵孵化，数以百计的「食肉蛆」就会疯狂啃食活体组织的血肉。如果没有在第一时间发现并进行适当治疗，宿主通常会活活被吃掉，痛苦地死亡。

这种致命寄生虫不仅会重创牛、羊等牲畜，就连野生的哺乳动物、家里的猫狗宠物，甚至是「人类」都可能成为受害者。

半径20公里封锁逐车临检

为了阻止扩散，德州首席兽医丁格斯（Bud Dinges）宣布，以确诊农场为中心，划定半径约20公里的全面隔离检疫区。所有离开拉普赖尔的主要干道上都设置检查站，强制检查所有车辆。丁格斯强烈呼吁牧场主人与宠物饲主必须严格配合，留在原地以防害虫扩散。

受近年长期干旱以及饲料成本狂飙的影响，美国目前牛只存栏量早已跌至75年来的历史新低点，嘉吉（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）与JBS等大型肉品加工巨头，早就在面临「无牛可宰」的断料窘境。

经济损失惊人 必须杜绝

专家估计，过去螺旋蝇曾造成数千万美元损失（换算今日通胀高达数亿至数十亿），如果这次螺旋蝇在德州大范围失控，当地畜牧业恐将面临高达18亿美元（约141亿港元）的毁灭性经济损失。