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枪手点错相 | 美妇被误认为袭击目标 遭狂扫70至80枪惨死

即时国际
更新时间：14:47 2026-06-06 HKT
发布时间：14:47 2026-06-06 HKT

美国路易斯安那州一个加油站周四（4日）凌晨发生枪击案，一名50岁女子疑遭枪手「点错相」，在车厢内遭狂扫70至80枪，无辜惨死。

疑遭枪手错误锁定的女子叫谢泼德（Patricia Shepard），路州哈蒙德警察局长伯杰龙（Edwin Bergeron Jr.）指，她所乘搭的车辆在一个农场遭枪手跟踪，车上一度确实有枪手要袭击的目标人物，但中途已下车，改乘另一架车。

目标人物中途已下车

伯杰龙说，谢泼德乘坐的车辆之后离开农场，开到一处雪佛龙加油站，司机下车进入站内后，枪手随即拿出枪械朝著车辆狂扫70至80发子弹．导致坐在车内的谢泼德无辜丧命。

伯杰龙指，谢泼德是绝对无辜的受害者。他说：「我们绝对不会罢休，直到把像这样的败类绳之以法，他们开火打死一个无辜的女人，仅仅因为他们以为扫射的是别人。」

施袭枪手至少2至3人

哈蒙德警方透露，施袭的枪手至少有2至3人，他们驾驶日前在在密西西比州失窃的2008年白色本田思域汽车犯案，车牌号码为PJY050，若民众有任何线索可向警方通报。

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