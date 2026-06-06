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南韩地选67处选票不足引示威 选委会长引咎辞职

即时国际
更新时间：08:50 2026-06-06 HKT
发布时间：08:50 2026-06-06 HKT

韩国周三（6月3日）举行的地方选举发生多处投票站选票不足事件，中央选举管理委员会委员长卢泰岳昨日为此道歉、并引咎辞职。选委会补充说明，当天全国共有67处投票站额外配送选票，其中因选票不足而一度中止投票的共22处。

警突突破封锁运走票箱

中央选举管理委员会周三初步掌握首尔有14处投票站选票不足。之后民众聚集在首尔蚕室7洞第2投票站示威，直到昨日警方才突破封锁，将投票箱运出并完成最终开票。卢泰岳昨日发表谈话：「我深切感受到对所有事情的责任，将辞去中央选举管理委员会委员长职务。」卢泰岳也指出，事务总长许铁薰作为事务处负责人，也已表明将为此次事件负责并提出辞呈。

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选举政策室长尹在秀补充说明，地选投票当天，全国共有67处投票站额外配送选票，按地区来看首尔35处最多。谈到为何只印制全体选民的50%选票，尹在秀表示，近年选举的提前投票率持续上升，提前投票率较高的地区，选举当天经常出现大量选票剩余的情况，考量后续回收、保管及销毁程序，内部曾认为有必要减少选票印制数量。

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