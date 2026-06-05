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美将古巴主席列入制裁名单 强化封锁加剧对抗

即时国际
更新时间：13:16 2026-06-05 HKT
发布时间：13:16 2026-06-05 HKT

美国财政部周四（4日）将古巴国家主席迪亚斯-卡内尔及其妻子等多人和多个实体列入制裁名单。迪亚斯-卡内尔指出，这项制裁措施将进一步强化对古封锁，加剧古美之间的对抗

美国财政部外国资产控制办公室发消息显示，新增针对古巴的制裁名单中包括5名个人和5个实体。除古巴国家主席夫妇外，还包括古巴革命领袖劳尔的儿子亚历杭德罗等人。被制裁的实体中包括古巴革命武装力量部等。

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迪亚斯-卡内尔指出，美国针对古巴的言行将加剧两国对抗。路透社
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特朗普多次扬言要对付古巴。美联社
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根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其交易。

古巴斥损人民利益

对于美方最新制裁措施，迪亚斯-卡内尔在社交媒体回应说，美方这些措施旨在进一步强化对古巴的封锁，并加剧古巴与美国之间的对抗局面。这种政治上的短视做法，与美国近几周来针对古巴实施的一系列强制性措施一脉相承，其目的都是损害古巴人民的利益。

他指出，美国政府的侵略性和恶劣行径，「将遭遇我们迎接最严峻局面、抵御帝国主义冲击的坚定决心」。

特朗普屡发威胁

美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。继今年相继对委内瑞拉、伊朗发起军事行动后，特朗普又对古巴发出威胁，称「下一个是古巴」，并进一步加大对古巴施压和封锁。

美国政府上月才对11名古巴官员实施制裁，其中包括该国通讯部长、数名军方领导人以及主要情报机构。

美国也指控劳尔涉及谋杀罪，因他涉嫌参与1996年古巴流亡者团体驾驶的飞机遭古巴战机击落事件。
　　

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