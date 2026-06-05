虐儿︱日本狠母为流量恶整1岁儿 压面入蛋糕强灌啤酒引公愤

近日，一段疑似不当对待儿童的影片在网络上流传，引发广泛关注。据悉，一名日本母亲为在短视频平台 TikTok 上赚流量，长期拍摄恶整其仅1岁多儿子的影片。在最新一期的一岁庆生影片中，该名母亲竟强行将儿子的面部大力压入生日蛋糕中。儿子因受惊与不适当场嚎啕大哭，然而身旁的成年人却依旧欢笑欢呼，冷漠反应激起网络舆论的强烈愤慨。

疑似是此案的涉事儿童。Izumi_Sunagawa@X

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忽视窒息风险

外界批评，该名母亲的举动完全无视安全风险。蛋糕内部往往含有用作固定的支架或竹签，且幼儿不慎吸入鲜奶油，极易导致窒息或引发吸入性肺炎。随著庆生影片曝光，热心网民进一步翻查该帐号过往的上传记录，赫然发现这并非单一事件。该名母亲过往对待婴儿的行径屡越底线，涉嫌长期虐儿。

根据网民起底的影片显示，该家长曾手持啤酒，强行让发育尚未完全、不具备解酒能力的婴幼儿舔舐与饮用，严重危害幼儿健康。更有网民指出，她过去甚至曾将未满一岁的儿子整个面部按入浴缸水中，阻止孩子抬头呼吸，行为极度危险，等同罔顾人命。

面对齐声谴责 关闭帐号神隐

事件曝光后，日本当地网民随即发起集体举报，并呼吁各界向日本公立儿童福利机构「儿童相谈所」反映及报警求助。面对排山倒海的谴责与检举，该名日本母亲起初仅关闭 TikTok 影片的评论功能，随后因民怨难平，已直接注销整个社交平台帐号，目前处于神隐状态。

目前，这股谴责声浪已蔓延至海外。大批海外网民纷纷发声，促请日本相关执法机关与儿童保护组织依据当地法令果断介入调查，并对该名长期遭受不当对待的幼儿实施紧急安置与庇护，以保障其人身与生命安全。