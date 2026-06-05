特朗普证实将办大型集会 取消建国250周年演唱会

美国总统特朗普周四宣布将于6月24日在首都华盛顿举行一场大型集会，以庆祝美国建国250周年，取消原定举行的演唱会。他表示，多位艺人退出了原定举行的演唱会，演唱会因面决定取消。

这些演唱会原定于6月25日在国家广场举行，但多个音乐团体在被宣布为7月4日假期前后华府系列演唱会的表演者后不久，陆续宣布退出，其中一些人的理由是活动已经政治化。退出的艺人包括乡谣歌手Martina McBride和摇滚歌手Bret Michaels，后者是1980年代乐团Poison的主音。

特朗普表示，将办有史以来最伟大的集会。美联社

特朗普将在6月14日80岁生日当天，在白宫草坪上一个特别建造的竞技场内举办一场综合格斗比赛。美联社

多位艺人退出原定演唱会

特朗普在其社交平台Truth Social上表示：「为了庆祝我们国家250年的历史，我们将为你们带来『现场直播』、有史以来最伟大的集会！它在各个层面上都将是特别的，一场终结所有集会的集会！」

他补充表示：「我们不想要那些没有才华、却收取高额费用让你昏昏欲睡的歌手，我们已经要他们全都留在家里。我们想要的只有你们、我、几位致词者，以及有史以来最伟大的音乐，也就是各位多年来一直听的那些音乐！」

特朗普指，这将包括乡谣歌手Lee Greenwood，他是「天佑美国」（God Bless the USA）的演唱者，这首歌是特朗普政治造势大会上的必备曲目。

庆特朗普80岁生日 白宫将办综合格斗赛

这场集会还将有美国军乐队及合唱团参与，「所有你最喜欢的热门歌曲，再加上一位被称为唐纳．J．特朗普总统，优秀且极具尊严的绅士！」

他先前曾建议为「让美国再次伟大」（MAGA）运动举行一场造势大会，但他在今次的声明中并未提及此事。

他又将在6月14日80岁生日当天，在白宫草坪上一个特别建造的竞技场内举办一场综合格斗比赛。