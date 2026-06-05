误食夺命白色野菇 泰国2男上吐下泻惨死 官员警告：无药可解

泰国北部湄宏顺府有2名男子最近前往森林采集野菇后带回家食用，没想到竟误食剧毒菇类，2人先后出现剧烈呕吐、腹泻等症状，尽管紧急送院抢救，最终仍不幸丧命。当地卫生部门指出，该毒菇目前没有解毒特效药，致死率极高。

据当地传媒《Thaiger》报道，随著雨季降雨增加，大量野菇开始生长，吸引不少民众前往采摘。当地村长旺斯恩（Janeng Wansueng）表示，首名误食毒菇的死者为一名38岁男子，他于5月27日前往附近森林采菇，返家后自行料理食用，不久便出现严重呕吐与腹泻。男子之后被送往当地医院治疗，但病况持续恶化，后续转送清迈玛哈拉医院抢救，最终不治。

白毒鹅膏含有致命剧毒。维基百科

泰国北部湄宏顺府有人误食夺命白色野菇丧生。维基百科

疑误判可食用野菇

6月2日，另一名45岁男子同样食用来自相同区域采摘的野菇，随后出现剧烈恶心、呕吐及下泻等症状。医护人员紧急将他转送至清迈的大医院治疗，但最后仍回天乏术。

当地卫生局初步调查，2名死者误食的极可能是Ra Ngak或俗称白毒鹅膏及死帽菇（White Death Cap）的知名剧毒菇类，外观与可食用的Hed Khai Han菇十分相似，研判他们很可能是因认错品种而误食。

白毒鹅膏含致命剧毒

卫生局警告，雨季期间许多毒菇会与食用菇混杂生长，即使是经验丰富的采菇者，也可能因外观过于相似而误判；部分毒菇会对肝脏、肾脏等重要器官造成不可逆损伤，目前尚无特效解毒药物，死亡率相当高。