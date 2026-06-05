爆屎渠︱粪水倒灌土航客机被迫取消 航司推搪「不可抗力」拒安排转机

土耳其航空一架原定于6月1日由美国丹佛飞往土耳其伊斯坦堡的客机，因机舱厕所系统突发严重故障，导致大量排泄物意外倒灌并涌出马桶，航机最终被迫取消起飞。然而，土耳其航空随后的善后安排不当，引发了大批乘客不满。

乘客需自寻新机票

有乘客分享现场画面。tattooedsaint1@X

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据《丹佛邮报》（The Denver Post）6月2日的报道，涉事航班原定自美国科罗拉多州的丹佛国际机场起飞，横跨大西洋前往土耳其伊斯坦堡。然而，在飞机关闭舱门并滑行至跑道准备起飞时，机舱内突发恶臭。经检查后，发现是机上厕所系统出现故障，导致排泄物及不明棕色废水由马桶倒灌涌出，机长无奈之下只能紧急折返，该航班最终被迫取消。

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事件引发大批乘客不满。有旅客投诉指，航班取消后，土耳其航空虽口头承诺提供当晚的临时酒店住宿及经济补偿，却迟迟不肯为受影响的数百名旅客重新预订替代航班。土航更辩称，航班取消属「不可抗力因素」，因此无义务替旅客安排后续行程，导致全机乘客被迫自行安排新行程。