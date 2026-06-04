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导航老点｜7旬妇跟GPS开车误入轨道400米 西雅图轻轨停驶数小时

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更新时间：20:40 2026-06-04 HKT
发布时间：20:40 2026-06-04 HKT

美国西雅图发生一宗令人匪夷所思的交通事故，一名70岁女子疑过度依赖GPS导航，竟将一辆SUV驶入轻轨的轨道，走了400米，最后停在一处高架轨道月台，整条线路为此停运数小时。

据美媒报道，事故发生于2日傍晚6时左右，当时一列行驶中的Sound Transit轻轨列车，突然发现前方轨道上有一辆SUV，驾驶员随即紧急煞车。消防及紧急救援人员接获通知后火速抵达现场，让涉事女子离开车辆，并安置在安全地点等候处置。

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交通运营单位表示，这辆车最终卡在Mount Baker站的高架轨道区段，由于车辆直接卡在轨道正中央，所有列车被迫停驶数小时。

相关单位最终要切断轨道的供电系统，再调派拖吊车将车辆移至适当地点，经过约3小时的抢修作业，线路直至晚上9时才恢复正常，所幸事故并无造成任何伤亡。

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目击者表示，该名女子在接受救援时声称，自己全程都依照GPS导航所提供的路线行驶。然而在事发现场，沿途设有多处标示，道路结构也明显有别于一般道路，警方质疑她是否具备正常的环境辨识能力，因后将她带走，以评估其身心状况及驾驶能力。

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