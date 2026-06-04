《我在伊朗长大》作者莎塔碧逝世 揭秘伊朗高压生活震撼人心

全球知名自传式漫画《我在伊朗长大》（Persopolis）的伊朗裔法籍作家玛赞．莎塔碧（Marjane Satrapi）逝世，享年56岁。她的家人周四证实消息，在发给法新社的声明中表示：「莎塔碧在丈夫兼挚爱马蒂亚斯·里帕（Mattias Ripa）去世一年多后，因悲伤去世。」

莎塔碧的丈夫是瑞典制片人、演员兼编剧，于去年4月8日去世。莎塔碧曾在Instagram帐号上发布一系列帖子表达丧夫之痛，内容是「因为我失去了我生命中的挚爱」。

家人指莎塔碧在丧夫后因悲伤去世。她曾在IG发布一系列图片抒发心情。

莎塔碧 1969年11月22日生于伊朗北部城市拉什特，在首都德黑兰长大，就读当地的法语学校。她自1994年移居法国，2006年取得法国国籍。

2000年，她出版自传式漫画作品《我在伊朗长大》，获国际好评，2007年亲自将该书改编为同名动画电影，夺得康城影展评审团大奖，并入围奥斯卡金像奖、英国影艺学院奖、金球奖及欧洲电影奖。

《我在伊朗长大》讲述她早年在德黑兰的生活，是关于伊朗民众在神权政府施加的种种限制下如何挣扎求存，最终被父母送往欧洲开始流亡生活的故事。

去年，她以法国在处理伊朗问题上「虚伪」为由，拒绝接受法国荣誉军团勋章，并指出法国的签证政策阻碍了异议人士离开伊朗前往法国。