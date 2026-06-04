Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狠夫「杠铃杀妻」图自尽获救 认积怨多年有外遇

即时国际
更新时间：18:38 2026-06-04 HKT
发布时间：18:38 2026-06-04 HKT

美国新泽西州传出杀妻惨案，67岁男子克莱斯（Michael A. Kless）疑因长期对妻子不满，加上与一名中美洲女子发展婚外情，竟趁深夜用杠铃杀害妻子，发电邮向子女坦承犯行后企图吞药轻生。他面临一级谋杀罪及非法使用武器等多项指控，预计出庭接受羁押听证会。

根据《纽约邮报》，案发于上月底一天深夜， 66岁受害者史黛西（Stacy Epstein-Kless）被发现陈尸于奥申镇（Ocean Township）家中地下室，颈部被金属杠铃压着。隔天清晨警方接报赶到，发现她已身亡。

相关新闻：旭山动物园烧尸 | 狠夫认用绳索勒杀妻子 再丢焚化炉烧毁

美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless
美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless

克莱斯犯案后曾电邮给子女，表示要自尽，甚至详述令人不安的杀妻经过，细节与现场证据高度吻合。他在信中透露，对妻子怀抱「长期累积的憎恨」，并坦言与另一名女性搭上。子女收到信件后立即报警，发现死者真的倒卧在地下室。

向子女透露犯案细节

警方追踪发现克莱斯的车辆正沿加登州公路北行，后来他主动联络女儿，表示停在萨尔维尔（Sayreville）休息站，正企图轻生。警方赶到时他已陷入昏迷，被紧急送院，情况一度危急。

美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless
美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless

据警方调查，事发当天上午，有一批工人受雇前往克莱斯住宅进行房屋修缮工程。工人描述，克莱斯当时脸上有抓伤及血迹，拒绝让工人入内并要求改期施工。

《纽约时报》发现1987年刊登的婚礼公告，意味着两人结发已近40年。奥申镇镇长那波里塔尼（John P. Napolitani Sr.）表示，他与这对夫妻相识多年，形容受害者是名善良体贴、深受家人爱戴的母亲与祖母，对这宗悲剧深感悲痛。

最Hit
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
8小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
2小时前
惠康激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
6小时前
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
影视圈
6小时前
00:48
Save Lily｜警方：经DNA检测 证实Danny与被捕父母具血缘关系
突发
1小时前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap图公审泄试题 教育局、校方有回应！
社会
4小时前
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
4小时前
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
时事热话
6小时前
Save Lily｜DNA确认具亲子关系 Danny暂住收容所 会否与父母重聚须看四大因素！
社会
4小时前