狠夫「杠铃杀妻」图自尽获救 认积怨多年有外遇

美国新泽西州传出杀妻惨案，67岁男子克莱斯（Michael A. Kless）疑因长期对妻子不满，加上与一名中美洲女子发展婚外情，竟趁深夜用杠铃杀害妻子，发电邮向子女坦承犯行后企图吞药轻生。他面临一级谋杀罪及非法使用武器等多项指控，预计出庭接受羁押听证会。



根据《纽约邮报》，案发于上月底一天深夜， 66岁受害者史黛西（Stacy Epstein-Kless）被发现陈尸于奥申镇（Ocean Township）家中地下室，颈部被金属杠铃压着。隔天清晨警方接报赶到，发现她已身亡。

相关新闻：旭山动物园烧尸 | 狠夫认用绳索勒杀妻子 再丢焚化炉烧毁

美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless

克莱斯犯案后曾电邮给子女，表示要自尽，甚至详述令人不安的杀妻经过，细节与现场证据高度吻合。他在信中透露，对妻子怀抱「长期累积的憎恨」，并坦言与另一名女性搭上。子女收到信件后立即报警，发现死者真的倒卧在地下室。

向子女透露犯案细节

警方追踪发现克莱斯的车辆正沿加登州公路北行，后来他主动联络女儿，表示停在萨尔维尔（Sayreville）休息站，正企图轻生。警方赶到时他已陷入昏迷，被紧急送院，情况一度危急。

美国狠夫外遇兼用杠铃杀害结发近40年的妻子。 fb / Mick Kless

据警方调查，事发当天上午，有一批工人受雇前往克莱斯住宅进行房屋修缮工程。工人描述，克莱斯当时脸上有抓伤及血迹，拒绝让工人入内并要求改期施工。

《纽约时报》发现1987年刊登的婚礼公告，意味着两人结发已近40年。奥申镇镇长那波里塔尼（John P. Napolitani Sr.）表示，他与这对夫妻相识多年，形容受害者是名善良体贴、深受家人爱戴的母亲与祖母，对这宗悲剧深感悲痛。