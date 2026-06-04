以黎同意停火设立「试点区」 要真主党停止交火并撤出黎巴嫩南部

根据在美国华府举行、由美方主导的会谈后所发表的联合声明，以色列和黎巴嫩周三今天同意实施停火，但表示这需要获伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）「全面停止」交火，并全面撤出南利塔尼（South Litani）地区。

声明指出，双方同意在美国的指导下迅速推进成立试点区，当地将完全由黎巴嫩武装部队控制，以排除所有的非国家行为者。

中东战火滚滚，图为以色列空袭黎巴嫩南部景像。路透社

这两个没有正式外交关系的国家也同意建立「试点区」（pilot zones），完全由黎巴嫩武装部队控制，以排除所有的「非国家行为者」。

双方已同意于6月22日当周重新举行关于政治和安全领域的更多会谈，「以期达成一项全面协议」。

以色列国防部长卡茨周四表明，将继续在黎巴嫩南部进行地面军事行动。卡茨在声明中表示，以色列军队将继续驻扎在黎巴嫩南部所谓的「安全区」，包括博福特城堡附近区域，并继续「拆除该地区的恐怖分子基础设施」，同时「在美国的支持下，以色列拥有行动自由，可以对贝鲁特境内针对以色列社区和领土的袭击进行打击」。