孤独Punch君｜爆红后待遇升级 官民集资逾亿日圆改善生活环境

日本千叶县市川市动物园一只因紧抱毛绒玩偶而爆红全球的小猕猴「Punch」，即将迎来居住环境的大幅升级。市川市政府计划于2026财政年度的补充预算中，拨款7,000万日圆（约合342万港元），并结合来自各界逾4,000万日圆的善款，为Punch及园内其他日本猕猴改善生活条件。

被母遗弃紧抱猩猩玩偶惹人怜爱

综合日媒报道，小猕猴Punch于去年（2025年）7月出生后遭母亲遗弃，一直由动物园饲养员人工哺育。园方为安抚其不安情绪，给予了牠一个红毛猩猩毛绒玩偶作为「替代妈妈」。Punch自此与玩偶形影不离，无论进食、睡觉还是探索环境都紧紧抱著。这温馨而令人心疼的画面在社交平台广泛流传，令牠迅速成为网红，吸引大批海内外游客慕名前往探访。

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官民合力筹资

随着Punch人气急升，市川市政府官员于上月29日的记者会上正式宣布改善设施计划。当局拟于Punch及其他猕猴生活的「猴山」区域加装遮阳棚，并增设泥土活动区；而猕猴休息的后院亦会进行扩建及安装冷气。市政府期望能赶及在今夏前完成冷气安装工程，以协助猕猴应对夏季高温。有关的7,000万日圆拨款预算将于本月提交市议会例行会议审议。

此外，Punch的遭遇亦引发群众的实质支持。市政府于今年3月发布协助Punch的捐款指南后，截至5月24日已筹集约4,300万日圆（约合210万港元）善款。鉴于各界反应热烈并呼吁持续支持，原定于5月底结束的募捐活动，已落实延期至今年12月31日。

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园方透露，随着Punch日渐长大并逐步适应猴群生活，牠对「玩偶妈妈」的依赖正日益减少，目前带着玩偶亮相的频率已降至约每周一次。园方解释，玩偶是Punch失去母亲后的情感寄托，抱著公仔代表其内心仍感不安，故期望牠能尽早建立安全感，完全不再依赖公仔。

据日媒观察指出，Punch性格外向活泼，尤其在傍晚时分更会精力充沛地四处奔跑。不少一直关注牠的网民看见其健康成长，均纷纷留言表示「长大了不少」、「看见牠玩得开心，感觉相当治愈」。