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美国古惑便利店 暗掘600米地道直通墨西哥藏逾吨可卡因

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更新时间：17:03 2026-06-03 HKT
发布时间：17:03 2026-06-03 HKT

美墨边境运毒问题极为严峻，走私主力为合成类鸦片药物（如芬太尼）与可卡因。毒枭常利用合法商业车辆、地下隧道等隐密途径，将走私毒品从墨西哥送入美国。据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）近日报道，美国联邦官员在5月底发现了一条连接美墨边境的复杂隧道，同时发现价值超过4500万美元（约3亿5千万港元）的可卡因。

「贩运」隧道长达600米，设有电力、加固墙壁、通风系统及铁路。法新社
「贩运」隧道长达600米，设有电力、加固墙壁、通风系统及铁路。法新社

商店员工形迹可疑

美国司法部（U.S. Department of Justice）表示，这条隧道是在一次历时数月的调查中发现的。目标是圣地亚哥奥塔梅萨入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）附近一间名为「Buy 4 Less」的平价商店仓库，该地点正位于墨西哥蒂华纳（Tijuana）边境的对面。

事实上，自去年12月起，美国国土安全调查隧道工作小组已开始监视「Buy 4 Less」。因为联邦官员当时就发现商店内外有一群新脸孔的员工，并指出该商店的活动与一般零售场所不符，例如客流量极少。执法人员亦曾目睹该店员工携带看似空的行李箱穿越边境进入蒂华纳，有时用汽车运送，或直接用手拉入墨西哥境内。

相关新闻：美墨边境发现「毒品隧道」延至德州 配电力及通风系统｜有片

隧道内有电力 通风系统

经过近半年监察与部署，美方官员于今年5月收网。联邦官员表示，行动中从三辆车内检获超过1029公斤可卡因，店内另查获逾一吨可卡因，并于商店储藏室发现一条复杂隧道的入口。

该隧道深约17米，全长超过600米，内部设有电力、加固墙壁、通风系统及铁路，连接美墨边境。

行动中被捕的四名男子分别来自美国及墨西哥，因涉嫌分销管制药物，面临最高终身监禁。

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