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婚礼变丧礼 浪漫直升机赴蜜月坠毁 新郎罹难倒毙新娘胸前

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更新时间：09:55 2026-06-03 HKT
发布时间：09:55 2026-06-03 HKT

美国乔治亚州发生婚礼坠机惨剧。一对新人在亲友见证下完成浪漫婚礼，并在入夜后按照计划搭乘直升机离开现场，准备前往亚特兰大展开新婚蜜月之旅。不料直升机起飞仅数分钟后，便在浓雾中失控急速坠毁于附近森林，新郎及机师当场伤重不治，新娘虽然奇迹生还，但醒来时惊觉新婚丈夫已倒在自己胸口、气绝身亡，浪漫婚礼瞬间变成天人永隔的悲剧。

包机展开蜜月之旅 浓雾笼罩强行起飞

综合《纽约邮报》等美媒报导，这宗憾事发生于5月29日。25岁新郎大卫（Dave Fiji）与新娘洁斯妮（Jessni）当天在乔治亚州道森维尔（Dawsonville）大排筵席举办婚礼，获得数百名亲友到场见证与祝福。

婚礼结束后，这对新婚夫妇预计于当晚9时30分登上直升机，启程前往亚特兰大（Atlanta）开启甜蜜的蜜月期。然而，事发当晚现场天公不作美，四周浓雾笼罩，导致飞行行程一度延迟。尽管天气恶劣，机师与这对新人最终依然决定按照原定计划冒险出发。

起飞数分钟突坠深林 新娘受困五小时获救

据了解，机师起飞后原计划将直升机爬升至较高的高度，试图穿透并避开地面的浓雾。未料弄巧成拙，直升机起飞仅仅几分钟后，便突然在空中失去控制，急速坠入附近的一片漆黑森林中。

由于撞击力道巨大，机师与新郎大卫当场不幸丧命，而新娘洁斯妮则被困在与世隔绝的黑暗森林中，苦苦等待了近5个小时才成功被搜救人员发现获救。

本身亦是飞行员 新郎婚前曾忧能见度低

新郎的父亲乔治（George）事后强忍悲痛转述，身为护理师的洁斯妮在坠机后清醒过来，赫然发现自己的身体正被直升机的残骸死死压住，而新婚丈夫大卫则无力地倒在她的胸口上。洁斯妮随即出于职业本能，伸手探测丈夫的脉搏，然而残酷的现实却令她崩溃，因为「他的身体已经冰冷了」。

乔治哽咽透露，儿子大卫本身其实也是一名飞行员，在婚礼举行前就曾对当晚的极低能见度感到忧心忡忡，大卫甚至曾亲口说过：「在这样的能见度下，我们不会飞、也不应该飞。」令人唏嘘的是，大卫最终仍未能逃过这场死劫。

新娘全身多处割伤 运输安全委员会介入彻查

洁斯妮随后被紧急送往医院接受全身检查。医生证实她并无任何骨折，全身仅受到严重的割伤与瘀青，可谓是不幸中的大幸，预计数日内便可以康复出院。虽然洁斯妮幸运保住一命，但在新婚之夜痛失挚爱的阴影，已让她悲痛欲绝。

目前，美国国家运输安全委员会（NTSB）已正式介入案件展开深入调查。当局表示，目前尚不清楚导致直升机坠毁的确切肇因，同时亦在著手厘清这对新人与机师在明知能见度极低的情况下，最终为何仍然决定强行出发的原因。

 

 

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