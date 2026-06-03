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25岁女子突收分隔十七年养父母短讯 多年心结终解开 感动百万网民

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更新时间：06:07 2026-06-03 HKT
发布时间：06:07 2026-06-03 HKT

一个横跨接近二十年的温情故事在网络上感动了无数人。二十五岁的美国女子凯尔西·摩尔（Kelsey Moore）在自己成为两女之母后，正当她对自己颠沛流离的童年产生怀疑、不知自己可曾获得过真正的爱时，突然收到了一则来自十七年前寄养父母的陌生短讯。这则短讯不仅解开了她多年的心结，原来这对寄养父母多年来一直将她的照片挂在圣诞树上，默默为她祈祷，令她顿时崩溃大哭：原来我也曾被深爱过！

成为人母反思悲惨童年 陌生短讯「在最合适的时间出现」

现年25岁的凯尔西·摩尔接受外媒《People》专访时透露，她在8岁时进入寄养系统，在约三年的时间内先后辗转住过三个不同的寄养家庭。虽然生活颠沛流离，但在其中一个家庭里，她度过了童年最美好、最幸福的时光，那里有规矩，但同时充满了爱。然而，当时年幼的她并不知道自己为何必须离开那个温暖的家，离别时她哭得撕心裂肺，甚至一度以为是自己做错了事。

凯尔西如今抚养著五名女孩——除了两名亲生女儿和一名领养的女儿外，还有两名在生活中失去依靠的青少年少女。
凯尔西如今抚养著五名女孩——除了两名亲生女儿和一名领养的女儿外，还有两名在生活中失去依靠的青少年少女。
童年时期的凯尔西辗转在三个寄养家庭中成长。
童年时期的凯尔西辗转在三个寄养家庭中成长。
寄养父母告诉凯尔西，一直保留著她的照片，而且每年圣诞节都会把它拿出来挂在圣诞树上，一起为她祈祷。
寄养父母告诉凯尔西，一直保留著她的照片，而且每年圣诞节都会把它拿出来挂在圣诞树上，一起为她祈祷。

多年后，当凯尔西与丈夫建立了自己的家庭，并迎来了第二个亲生女儿时，看著怀中备受宠爱的骨肉，她不禁开始反思自己的过去。「我陷入了情绪的低谷，忍不住想：我小时候真的被爱过吗？」 正当这种孤独与怀疑排山倒海般袭来时，手机突然震动，弹出一则改变她一生的短讯。

这则短讯写道：「嘿，凯尔西。我和太太在你大约7、8岁的时候照顾过你。虽然已经过了这么多年，但我们一直保留著你的照片，而且每年圣诞节我们都会把它拿出来挂在圣诞树上，一起为你祈祷。」 凯尔西表示，这则短讯「在最合适的时间出现」，瞬间将她拉出情绪深渊，让她崩溃大哭，直言「这向我证明了，原来我一直都被爱著，他们这些年来都没有忘记我」。

寄养父母传来珍贵绝版旧照 证实童年非一场幻梦

这对老夫妇随后更寄给了凯尔西一整辑她从未见过的童年相片，当中包括他们当年带她去迪士尼乐园旅游、打扮成小公主的珍贵画面。

凯尔西感叹道，自己出身贫寒，长大后一直向身边人提起这段「迪士尼梦幻之旅」，但因为毫无证据，大家都当作是小女孩的幻想。如今照片历历在目，那些以为早已淡忘的记忆与温暖，瞬间变得无比真实，成为她童年曾被深爱的实体证据。

将温暖薪火相传 经营大家庭庇护边缘少女

童年的经历，深深塑造了凯尔西如今的生活方式。受到前寄养父母的无私大爱启发，她与丈夫如今在埃塞克斯郡的家中抚养著五名女孩——除了两名亲生女儿和一名领养的女儿外，还有两名在生活中失去依靠、在他们家寻求庇护与稳定支持的青少年少女。

凯尔西坦言，自己成长过程中吃过很多苦，所以如今最大的目标，就是「成为自己小时候最渴望能遇到的那种大人」。她希望建立一个让所有孩子都能感到安全、被接纳和被爱的避风港。

凯尔西将这段神奇的经历上载至短影音平台TikTok，迅速引起了数百万网民的共鸣与泪目。她强调自己并非为了博取关注，而是希望借着自己的故事，告诉全天下所有曾在寄养系统中挣扎、充满迷茫的孤独孩子：你绝对没有被遗忘，在世界的某个角落，一定有人在默默爱着你、为你祝福。现时，凯尔西仍会在节日与前寄养父母互发短讯致意，并寄去女儿们的近照，她更期待在不久的将来，能亲自带着家庭登门拜访，为这段跨越十七年的亲情送上最大的惊喜。

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