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石脑油短缺｜塑胶原料供应不稳引「垃圾袋之乱」 日本多地容民众使用非专用胶袋

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更新时间：20:25 2026-06-02 HKT
发布时间：20:25 2026-06-02 HKT

受中东紧张局势影响，日本最近传出「垃圾袋之乱」，部分地区指定垃圾袋供应短缺，或因民众抢购囤积导致断货的情况。陆续有地方政府宣布暂时放宽，允许民众使用非指定垃圾袋丢垃圾。

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其中，滋贺县彦根市1日宣布，2日起至7月3日实施临时措施，允许民众改用无色透明或半透明的塑胶袋丢垃圾，但必须在袋面标注「可燃」、「可燃垃圾」等字样。彦根市长田岛一成在例行记者会上呼吁：「希望市民避免囤积购买。如果能取得垃圾专用袋，请依照以往方式使用。」

爱知县冈崎市、一宫市、春日井市等，也因为中东局势影响指定垃圾袋短缺，陆续宣布接受非指定垃圾袋至6月底，要求用透明或半透明垃圾袋，并标明垃圾分类。兵库县神户市、熊本县山鹿市都有类似的临时措施。

伊朗局势紧张致印刷油墨短缺，卡乐B薯片改黑白包装。
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日本垃圾袋之乱源于塑胶原料石脑油（Naphtha，也称白电油）受到中东局势影响供应不稳，民众担忧未来短缺预先抢购，结果令市面货源更缺。早前知名零食品牌卡乐B部分薯片与虾饼包要改成黑白色，也是因为石脑油短缺，影响了印刷油墨和包装溶剂供应。

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