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亿元绑架案︱2华商坦桑尼亚遭同乡绑架获 1人危殆︱有片

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更新时间：16:29 2026-06-02 HKT
发布时间：16:29 2026-06-02 HKT

坦桑尼亚（Tanzania）达累斯萨拉姆特区（Dar es Salaam Special Zone）警察在5月底逮捕了4名中国公民，理由是他们涉嫌绑架和勒索2名中国商人。2名商人最终获救，但其中一人危殆。

作案手法缜密

当地警方透露，四名疑犯年龄介乎40至51岁。两名受害人分别为64岁及44岁的中国籍男商人，他们于2026年5月14日凌晨约1时30分，在达累斯萨拉姆地标PSSSF双子塔附近遭到伏击及绑架。随后，一众疑犯强行将两人带到一处不明地点，并向家属勒索2000万美元（约1.56亿港元）赎金。

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两天后（5月16日），当地警方展开营救行动，成功在金多尼区（Kinondoni District）的姆贝齐海滩地区（Mbezi Beach）救出两名事主。不过，两人身上多处有伤，显示曾被虐待，均已送院，其中一人情况危殆。

警方表示，疑犯在案发前后使用多部手机，随后弃置并更换其他设备及SIM卡，以规避追查。警方形容这是一宗精心策划、执行周密的犯罪。

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经过深入调查，警方逮捕了四名嫌疑犯，并查获受害者的手机和其他与案件相关的物证。目前，嫌疑人已接受审讯，并正在提供资讯以协助后续调查。

目前，中国对坦桑尼亚的直接投资累计存量已超过15亿美元，而在当地的中资企业累计工程承包合同额更达数百亿美元。中国企业是坦桑尼亚最大的工程承包方，深度参与当地交通、能源及通讯等核心基础设施的建设。

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