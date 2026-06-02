法英突击队空降登船 俄影子油轮挂喀麦隆国旗遭扣︱有片

法国政府6月1日表示，一艘怀疑属于俄罗斯的油轮在大西洋被扣押，这是针对「影子舰队」规避制裁的最新查缉行动。

23名船员遭扣押

法国当局表示，该艘船只是从俄罗斯西北部的摩尔曼斯克（Murmansk）出发。法国大西洋海事局指出，扣押行动发生在布列塔尼（Brittany）以西对出超过740公里的海域。海事局发言人称，这艘油轮悬挂喀麦隆国旗，原本目的地是喀麦隆西部的沿海城市林贝（Limbe）。海事局表示，经审核相关文件后，对该船所挂国旗合法性的怀疑属实。所以法国海军将油轮以及船上23名船员护送至指定地点，作进一步检查。

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法国总统马克龙（Emmanuel Macron）表示，这艘名为「塔戈尔号」（Tagor）的油轮，于5月31日上午在法国、英国及其他伙伴国家的协助下，在国际水域被扣押。他补充，这些不遵守基本航行规范的船只，对环境及所有人的安全亦构成威胁。他同时也发布这次查扣行动的影片，画面显示突击队员从直升机空降至俄国油轮上。

「影子舰队」（Shadow Fleet）是指俄罗斯、伊朗、北韩等受制裁国家，为绕过欧美禁运及油价上限，暗中组建或租用的老旧油轮船队，用于非法运输石油以筹集资金，目前估计有数百至上千艘。

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事实上，自2022年俄乌战争爆发以来，多个西方国家已对数百艘「影子舰队」（Shadow Fleet）船只实施制裁。受欧盟制裁、被认定属于俄罗斯「影子舰队」的船只，数目接近600艘。俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）则谴责各国查扣与俄罗斯相关船只的行为，形容为「海盗行径」。