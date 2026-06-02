Booking.com惊传个资外泄 骗徒「锁定日本旅客」 已多人受害

全球最大在线订房平台之一的「Booking.com」近期惊传客户个资外泄疑云，而且日本旅客成为不法之徒下手目标。大量透过该平台订房的旅客反映，近期频繁收到假冒酒店官方名义发出的「钓鱼邮件」及诈骗讯息。由于诈骗集团能够精准掌握旅客的真实姓名、入住日期及专属订房编号，导致多名受害者在毫无防备下信以为真，因而蒙受经济损失。目前，日本已有超过10家大型酒店集团紧急发表公告，呼吁环球旅客提高警惕，切勿轻信不明连结。

黄金周起诈骗潮加速扩散 惊现WhatsApp「限时恐吓」

据日媒引述受害者报道，这波针对赴日旅客的诈骗潮自今年5月黄金周假期开始加速扩散。诈骗分子除了利用传统的电子邮件外，甚至与时俱进，透过通讯软体WhatsApp直接向旅客传送诈骗讯息。

全球最大在线订房平台之一的「Booking.com」近期惊传客户个资外泄疑云。路透社

「Booking.com」的日本旅客群成为不法之徒落手目标。路透社

旅游业界专家提醒，暑期旅游旺季将至，旅客在收到任何涉及更改订单或付款要求的讯息时，务必多加留心。路透社

讯息内容大多编造谎言，声称旅客的「预订资讯有误」或「信用卡授权失败」，并施加心理压力，恐吓旅客「必须于24小时内更新资讯，否则订房将自动取消」。不少旅客因担心行程受阻产生恐慌感，遂点击讯息中的恶意连结，进而被引导至与正版网站极为相似的假冒网页，在不知不觉中填写了信用卡号码、安全码及个人敏感资料。

资料吻合降低戒心 帝国酒店等巨头急发声明

由于诈骗集团提供的订房资料与旅客的实际行程高度吻合，令许多具备防骗意识的旅客亦不幸中招。面对猖獗案情，包括日本帝国酒店（Imperial Hotel）、新大谷酒店大阪（Hotel New Otani Osaka）及京王广场酒店（Keio Plaza Hotel）在内的逾10家日本顶级大牌酒店集团，已明确向公众澄清。

各大酒店从业者强调，酒店方与Booking.com平台绝不会透过WhatsApp等外部应用程式，要求旅客重新输入信用卡资料或进行银行转帐。若旅客收到类似的付款或验证要求，极大机率是诈骗陷阱，应立即与酒店官方直接核实。

官方称未见后台系统遭入侵

面对排山倒海的舆论与业界压力，Booking.com日本分公司日前公开作出回应。官方声明表示，经过内部技术团队的初步排查，目前尚未发现自家的后台系统遭到外部黑客直接入侵的直接证据，不过承诺会持续进行深层次的技术验证。

然而，为了防止灾情扩大，Booking.com已于5月9日正式发出「重要公告」，首度坦承近期有网络犯罪分子正以日本旅客及赴日酒店为主要目标，利用WhatsApp等渠道进行针对性的钓鱼诈骗。旅游业界专家提醒，暑期旅游旺季将至，旅客在收到任何涉及更改订单或付款要求的讯息时，务必多加留心，切勿轻易交出个人财务密码。