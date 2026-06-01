38岁变态儿传讯息邀性交 母大义灭亲报警

泰国北榄府一名57岁的母亲长期遭38岁的亲生儿子变态性骚扰，不仅每天夺命连环传送极度露骨的「求欢简讯」，要求与母亲发生性关系、去酒店开房，甚至在家中浴室墙壁偷挖洞，偷看妈妈洗澡。



这位母亲每天活在恐惧中，忍无可忍之下报警，寻求将儿子送法办。

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泰国57岁母亲报警指38岁儿子天天性骚扰，警上门搜屋。 khaosod

据泰媒Khaosod报道，被害妇女不敢回家，暂时靠朋友收留。今日（1日）下午1时30分，荷枪实弹的警察破门，突击搜查母子住处。儿子逃去无踪。

警方在浴室墙壁上发现硬生生挖开的孔洞。被害妇人眼眶泛红地证实，这是儿子为了偷看她洗澡、上厕所而挖的。

传酒店定位要求开房

被害人透露，儿子多次透过LINE等通讯软体向她传送「妳的全身上下我早就全部看光光了」、「我已经很久没有和女人发生关系了，我现在不想要别人，我只要我妈妈一个人」等求欢讯息，甚至还传送各大廉价酒店的定位，威胁母亲去开房，行径极其令人作呕。

这名儿子近年情绪愈发失控，甚至开始随身携带开山刀在社区晃荡，吓得被害人不敢回家，只能长期借住好友家中以避开儿子的骚扰。

被害妇人说，儿子17岁染上毒瘾，人生彻底走偏，她试图阻止但没有用，因此希望警方可以抓儿子去验毒，将他绳之于以法。