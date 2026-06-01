俄罗斯色魔抱走5岁女童图性侵 CCTV实拍醒目同伴挡门救老友

俄罗斯近日发生一宗令人惊心动魄的拐带性侵未遂案，网传影片显示，一名健壮的男子将一名5岁女童抱进楼内，女童挥手挣扎，两名同伴极力救人，试图拉住女童的腿，又奋力阻止男子关门并高声呼救，最终有一名成年女子路过，冲入楼带走女童。



据俄媒《消息报》5月30日报道，事发地点位于秋明市。监控录像完整记录下男子将女童带进楼道，企图对其性侵的过程。

相关新闻：印度兽男奸杀4岁女童 用食物诱入牛棚下毒手

网传影片显示，该名44岁男子抱起女童，扛在肩上，女童双手僵硬往外伸，显得非常不想进楼。另一名女童急得跥脚，试图拉住受害者的双脚，但未能阻止男子将她抱进楼。随后，一名年龄稍长的男孩也上前理论利用全身力气阻止男子关门。

由于力量悬殊，男孩最终没能拦住男子，他没有理会大门，抱着女童进了楼。男孩则守在门口大声呼救。所幸呼救声成功引来一名成年女子介入，女童抓紧机会奔走，最终安全离开。

报道指出，见义勇为救人的成年女子名叫尤莉娅（Yulia），她在开车经过时，听见孩子们在楼道入口附近尖叫、哭喊，立即意识到情况不对，便停车上前询问。孩子们告诉她：「有个叔叔想把女孩带走。」尤莉娅随即冲进楼道，看见男子正试图猥亵女童。

「我冲著他喊，让他把女孩还给我。他一开始没反应，后来松开手，我抱起孩子下楼，立刻拿手机拍了那名男子的照片。」

途人救女孩兼报警 恶男落网

受害女童父亲随后赶到现场接孩子回家。尤莉娅则报警，并向警方详细描述了嫌疑人的外貌特征。警方随后迅速将男子逮捕并将他拘留。

被捕男子的前妻受访时称，此前从未发现他有异常行为。「他有一个女儿，也是个小女孩。以前从来没出过事。他虽然很少见到女儿，但一直保持联系。」

不少网民在观看视频后，纷纷称赞两名小朋友在关键时刻勇敢挺身而出，认为全靠他们及时反应，奋力阻止才争取到时间成功救人。