治癌新希望｜化疗免疫无效改试新标靶药 逾四成患者肿瘤缩小或消失

一项横跨11国的跨国临床实验显示，一些癌细胞已转移或是复发，而且对免疫疗法、化疗等其他疗法没有反应的患者，在接受标靶药Amivantamab皮下注射剂后，肿瘤缩小甚至消失。专家惊喜表示实验成果「前所未见」，有望每年造福数千患者。

综合外媒报道，美国强生集团（Johnson & Johnson）研发的Amivantamab皮下注射剂，目前正在全球各地约60个临床实验中受到检视。

中大与港大合研研发软体机械人系统，以治头颈癌。 港台影片截图

其中一项横跨11国的跨国研究结果显示，102名头颈癌患者接受Amivantamab治疗后，28人（27.5%）肿瘤缩小，15人（14.7%）患者的肿瘤完全消失。参与实验的患者的共通点是癌细胞已转移或是复发，而且对免疫疗法、化疗等其他疗法没有反应。

逾四成人有疗效

英国癌症研究院（Institute of Cancer Research）教授哈灵顿（Kevin Harrington）表示：「对于那些对化疗及免疫疗法均产生抗药性的患者来说，这种注射剂在患者身上的效果是前所未见地强烈，这类患者的治疗选项极其有限，因此看到这样程度的优势令人惊讶。」哈灵顿说：「这项疗法每年有望造福数千名患者。」

Amivantamab在肺癌患者身上也有类似效果，目前全球多国针对此药的临床试验扩及肺癌、大肠癌、脑癌及胃癌。

上述研究成果将于31日在美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology）芝加哥年会上发表。

三重夹击癌细胞

Amivantamab的作用机制是活化免疫系统攻击肿瘤，同时阻断促进肿瘤生长的蛋白质「表皮生长因子受体」（EGFR），以及帮助癌细胞避开治疗的因子MET。Amivantamab每三周注射一次，每次只需5分钟，多数患者的副作用为轻度至中度。

2024年5月被诊断罹患舌癌的56岁英国男子华尔希（Carl Walsh）表示，他曾接受化疗及免疫疗法都不成功，在完成17个Amivantamab疗程后，他对病况进展感到满意，「我感觉现在能过上正常的生活了，在开始试验之前我说话困难，由于肿胀及疼痛，进食也很困难」。他回忆当时只能喝汤、吃米布甸、奄列等，体重大幅下降，但进行2个Amivantamab疗程后，饮食已逐步恢复正常，6个月后可以正常吃饭，当时最享受的是吃到第一块牛排，说话也恢复正常。