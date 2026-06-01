Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚禁16岁以下注册社媒帐户 6月1日起生效

即时国际
更新时间：14:47 2026-06-01 HKT
发布时间：14:47 2026-06-01 HKT

继全球多国限制未成年人使用社交媒体后，马来西亚政府也对社媒用户进行年龄验证。马国这项新网络安全法规周一（1日）生效，要求各大社交媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下用户注册及拥有帐户。

这项新法规适用于在马来西亚拥有至少800万用户的社媒供应商，包括facebook、Instagram、TikTok及YouTube等。

马来西亚禁16岁以下注册社媒帐户。路透社
马来西亚禁16岁以下注册社媒帐户。路透社
大马政府要求各大社交媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下用户注册及拥有帐户。路透社
大马政府要求各大社交媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下用户注册及拥有帐户。路透社
新法规适用于在马来西亚拥有至少800万用户的社媒供应商，包括Meta旗下社交平台。路透社
新法规适用于在马来西亚拥有至少800万用户的社媒供应商，包括Meta旗下社交平台。路透社

马国通讯监管机构称，将给予社媒平台一段宽限期来实施这些措施，但未说明宽限期的截止日期。

违者罚近2000万港元

根据马国通讯及多媒体委员会（MCMC）在新规生效前发布的常见问题解答文件，从6月1日开始，16岁以下者不得注册社媒帐户。社媒平台预计将实施年龄验证措施，包括核对马国政府签发的身份证或护照等记录，并预计依靠诸如「我的数码身分」（MyDigital ID）和电子客户识别（eKYC）检查等系统。

《网络安全法》的相关规定包括新的《儿童保护法》和《风险缓解法》，并要求社媒平台「加强内容管理」。通讯与多媒体委员会说，未遵守这2项守则的公司可面临最高1000万令吉（约1953万港元）的罚款。

近年加强监管社媒

马来西亚近年来加强对社交媒体公司的监管。目前马来西亚当局将网上赌博、诈骗、儿童色情与诱骗、网上霸凌，以及涉及种族、宗教和冒犯或诽谤王室的内容视为有害资讯。

政府表示，新网络安全法旨在保护儿童免受有害内容、网络霸凌及鼓励过度使用的平台功能侵害。

包括澳洲、巴西和印尼在内的其他国家，已对儿童使用社交媒体实施限制。英国、法国、西班牙、丹麦、泰国和南韩等国家也在研究类似方案。

最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
7小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
22小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
5小时前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
6小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
12小时前
Viu TV公布免费直播25场决赛周赛事，包括揭幕战及终极决赛。
世界杯2026｜Viu TV公布免费直播25场决赛周赛事 包括揭幕战及终极决赛(附免费直播表)
足球世界
5小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
4小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
16小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
3小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
2026-05-31 12:45 HKT