马来西亚禁16岁以下注册社媒帐户 6月1日起生效

继全球多国限制未成年人使用社交媒体后，马来西亚政府也对社媒用户进行年龄验证。马国这项新网络安全法规周一（1日）生效，要求各大社交媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下用户注册及拥有帐户。

这项新法规适用于在马来西亚拥有至少800万用户的社媒供应商，包括facebook、Instagram、TikTok及YouTube等。

马来西亚禁16岁以下注册社媒帐户。路透社

大马政府要求各大社交媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下用户注册及拥有帐户。路透社

新法规适用于在马来西亚拥有至少800万用户的社媒供应商，包括Meta旗下社交平台。路透社

马国通讯监管机构称，将给予社媒平台一段宽限期来实施这些措施，但未说明宽限期的截止日期。

违者罚近2000万港元

根据马国通讯及多媒体委员会（MCMC）在新规生效前发布的常见问题解答文件，从6月1日开始，16岁以下者不得注册社媒帐户。社媒平台预计将实施年龄验证措施，包括核对马国政府签发的身份证或护照等记录，并预计依靠诸如「我的数码身分」（MyDigital ID）和电子客户识别（eKYC）检查等系统。

《网络安全法》的相关规定包括新的《儿童保护法》和《风险缓解法》，并要求社媒平台「加强内容管理」。通讯与多媒体委员会说，未遵守这2项守则的公司可面临最高1000万令吉（约1953万港元）的罚款。

近年加强监管社媒

马来西亚近年来加强对社交媒体公司的监管。目前马来西亚当局将网上赌博、诈骗、儿童色情与诱骗、网上霸凌，以及涉及种族、宗教和冒犯或诽谤王室的内容视为有害资讯。

政府表示，新网络安全法旨在保护儿童免受有害内容、网络霸凌及鼓励过度使用的平台功能侵害。

包括澳洲、巴西和印尼在内的其他国家，已对儿童使用社交媒体实施限制。英国、法国、西班牙、丹麦、泰国和南韩等国家也在研究类似方案。