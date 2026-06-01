喷蚊怕水随时更惹蚊？ 研究：DEET显「大餐」讯号

避蚊胺（DEET）是最经典、经世界卫生组织及各国卫生机构证实最有效的蚊怕水成份。但近日有研究表明，如果蚊子将避蚊胺与吸血联系起来，避蚊胺反而可能吸引蚊子。

蚊子或形成条件反射

避蚊胺并非透过杀死蚊虫来发挥作用，而是干扰蚊虫的嗅觉受体，使其无法感应人体所散发的二氧化碳及乳酸等气味，从而达到防止叮咬。避蚊胺能有效驱赶蚊子、黑蝇、蜱虫、跳蚤等昆虫，亦有助预防由蚊子或蜱虫传播的严重疾病，例如登革热及疟疾等。

然而，近日一项新研究指出，蚊子能够学会将避蚊胺与吸血行为联系起来。这种现象类似于俄国科学家伊凡．巴甫洛夫（Ivan Pavlov）所提出的古典制约（Classical Conditioning）：只要将原本毫无关联的信号（如铃声）与能够引发本能反应的奖励（如食物）反复配对，大脑便会形成记忆，最终单凭信号本身就能触发生理反应。这一机制在蚊子身上亦可能成立，令牠们将「蚊怕水味道」与「一顿大餐」连结在一起。

在测试中，研究团队发现，近60%曾经吸食过含有避蚊胺血液的蚊子，在测试中仍会试图叮咬已涂抹避蚊胺的手部，也就是避蚊胺对这类蚊子反而可能更具吸引力。相比之下，未曾吸食过含避蚊胺血液的蚊子，则全部尝试叮咬一只没有涂抹避蚊胺的手。

故法国图尔大学昆虫生物学研究所教授拉扎里（Claudio Lazzari）认为，公众应该明白，避蚊胺在正常使用过程中不会失去效用，只有在特定的实验室条件下才会失效，而这些条件本身是为了揭示它对蚊子的作用机制而设定的。

按时重新涂抹蚊怕水最重要

专家们一致强调，公众仍可放心继续使用蚊怕水，亦不应停止使用这类产品。因为在皮肤涂有避蚊胺的情况下，蚊子很难在第一次叮咬时便成功吸血。而蚊子与避蚊胺之间产生「连结」的风险最高的时刻，正是蚊怕水药效开始减退的时候，所以按时重新涂抹驱蚊剂尤为重要。