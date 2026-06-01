南韩军工厂爆炸至少5死2伤 李在明：全力投入救援︱有片

一间位于南韩大田市儒城区的韩华航空航天（Hanwha Aerospace）军工厂于当地时间上午10时59分左右传出巨大爆炸声响，随后引发火灾并冒出大量浓烟。截至目前，事故已造成至少5人死亡、2人受伤，目前仍在灭火中。对此，南韩总统李在明（Lee Jae-myung）指示相关部门全力投入搜救及善后工作。

南韩韩华航空航天工厂爆炸，致多人死伤。Weather Monitor@X

南韩韩华航空航天工厂爆炸，致多人死伤。Weather Monitor@X

南韩韩华航空航天工厂爆炸，致多人死伤。Weather Monitor@X

南韩韩华航空航天工厂爆炸，致多人死伤。Weather Monitor@X

伤亡数字仍待确认

消防单位接获通报后紧急赶赴现场，并于11时17分发布第一阶段应变命令，全力投入灭火与搜救作业。综合韩媒报道，根据警方与消防当局初步掌握的资讯，事故已5死2伤，已紧急送医救治。由于事故发生后现场一度陷入混乱，加上部分人员尚未联系上，因此确切伤亡数字仍有待进一步确认。

相关新闻：首尔拆卸中天桥坍塌 韩媒：已致3死3伤︱有片

武器出口到澳洲、波兰

消防当局已调派44辆消防及救援车辆，以及超过100名消防人员到场进行救灾。经警方与消防人员初步判断，爆炸可能发生于工厂一楼设施内部，但具体原因尚未明确，须待火势完全扑灭后，才能展开进一步的鉴证与调查。

事故发生后，李在明第一时间接获汇报，随即指示相关部门动员所有可用资源，全力投入人命搜救及善后工作。他同时要求相关单位彻底查明爆炸原因，并研究制定防范措施，以防同类悲剧再次发生。

截至目前，搜救与灭火行动仍在进行中，相关部门正全力确认失联人员的下落，以及事故所造成的实际损失情况。

韩华航空航天是南韩一家主要军工企业，负责制造自行火砲、弹药运输车、燃气涡轮发动机等装备，同时亦有产销CCTV等产品。韩华航空航天的武器装备除了南韩自用外，亦出口到波兰、罗马尼亚、澳大利亚、挪威等国。