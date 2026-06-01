全球第一头通过镜子测验 拥自我认知能力 55岁亚洲象Happy安乐死

美国纽约布朗克斯动物园（Bronx Zoo）知名的亚洲象Happy在5月28日由园方执行安乐死，终年55岁。Happy是全球首头通过镜子测验、让科学家发现大象拥有自我认知的亚洲象，并在近年成为首例争取「人身保护令」的动物权益指标。非牟利组织「非人类权利计划」（NhRP）认为Happy具有人格地位与身体自由权，而替牠申请人身保护令，一度在美国法庭上掀起动物权益和法律限制间的辩论。

Happy于1971年在泰国出生，出生后不久便和另外6头幼象被卖往当时加州的狮国野生动物园（Lion Country Safari），随后辗转送至美国各地动物园和马戏团，其中Happy被送往纽约市布朗克斯动物园。

Happy在5月28日由园方执行安乐死，终年55岁。美联社

Happy于1971年在泰国出生，其后被送往纽约市布朗克斯动物园。路透社

Happy是第一头通过「镜子测验」、让科学家发现大象拥有自我认知的亚洲象。路透社

纽约布朗克斯动物园。Bronx Zoo官网

Happy曾2度跃上新闻版面，第一次引起科学界关注，第2次则引起法律圈辩论。

第一头拥自我认知能力大象

2005年，人类为了测试大象是否如猩猩和海豚般具有自我认知能力，美国埃莫里大学（Emory University）国家灵长类研究中心在布朗克斯动物园大象区进行「镜子测验」，测验方式为在大象头部标示一个清楚的X记号，并让动物站在镜子前，确认动物是否有能力辨别自己在镜中的影像。

当时布朗克斯动物园中的3头大象中，只有Happy对著镜子反复以象鼻触碰头部的X标志，也就是说Happy可以辨认出镜中的大象其实就是自己，让Happy成为第一头通过镜子测验的亚洲象，拓展了人类对动物自我认知的理解。

然而，就在实验完成的同一年，与Happy圈养在一起的大象Sammie因病去世，Happy开始进入被单独圈养的处境。

长期单独圈养受关注

本应是群居动物且已表现出自我认知能力的Happy，其长期单独圈养的处境逐渐受到动保组织NhRP的关注。2018年NhRP向纽约州第一审法院声请人身保护令，认为Happy具有法律上的人格地位与身体自由权，要求将Happy从狭窄的动物园迁往大象保护区。

这宗案件使Happy再次跃上新闻版面，成为第一头赋予人身保护聆讯的大象。NhRP的入禀状最初在2020年2月被初审法院驳回，经上诉后于2022年5月送到由7位法官组成的纽约上诉法院。但纽约上诉法院最终仍以5票同意、2票反对作出裁决，认为Happy不符合人的定义，因此动物园方并未非法监禁Happy。

法官挺Happy争取自由权利

虽然法院最终并未承认Happy具人格权，但在这场大象是否拥有「人格权」的辩论中，法官威尔逊（Rowan Wilson）和里维拉（Jenny Rivera）提出了和裁决结果不一样的看法。法官威尔逊在他另外撰写的不同意见书中提到应该承认Happy争取自由的诉求权利，这不仅仅是因为牠身为野生动物，本就不该被圈养和展示，更因为「我们选择将权利赋予谁 ，正定义了我们是一个怎样的社会」。

法官里维拉也在不同意见书中提出，人身保护令的功能是防止不当拘禁、保障身体自由权，而这种保障并非人类所独有的权利。

