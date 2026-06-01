伊波拉病毒︱谭德塞访疫区庆5患者康复 巴西现2疑似病例引扩散忧虑

非洲国家刚果民主共和国的伊波拉疫情不断升温。世卫总干事谭德塞周日访问民主刚果东部疫情重灾区时，声称5名患者已从一种罕见的伊波拉病毒感染中康复。巴西生部门官员则称，他们正在监测及调查圣保罗和里约热内卢的两名疑似伊波拉患者，这进一步引发了人们对这种致命病毒蔓延至海外的担忧。

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武装冲突致监测困难

民主刚果卫生部长坎巴日前向媒体表示，该国已发现1028宗疑似伊波拉病例。坎巴说，目前确诊病例数量为225例。根据世卫数据，自5月中旬此轮伊波拉疫情暴发以来，已出现超过1000例疑似和确诊病例，其中包括246例死亡。 卫生专家警告，由于疫情发现较晚，加上民主刚果东部长期存在武装冲突，导致接触者追踪和病例监测面临困难，实际感染和死亡人数可能远高于目前统计。邻国乌干达也已确诊数宗感染病例和一宗死亡病例。

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尚无获批疫苗和特异治疗

世界卫生组织总干事谭德塞周日前往本轮疫情最严重的民主刚果东部伊图里省。他在该省首府布尼亚举行的记者会上表示，本轮伊波拉疫情由本迪布焦型伊波拉病毒引起，目前尚无获批疫苗和特异性治疗方法，但这并不意味着没有希望，在获得及时和高质量的医疗照护后，患者仍可能康复，隔离、补水和止痛等应对和治疗手段尤为关键。

目前，伊图里省已有患者康复。他说： 「今天将有四人出院，前天也有一人出院。」他说：「当然，我们仍在研发疫苗和治疗方法，但这并不意味着人们无法从伊波拉病毒感染中康复。」谭德塞还表示，世卫组织正同合作伙伴推进相关疫苗和治疗手段的临床试验。 他呼吁国际社会提供更多援助，以遏止致命的伊波拉病毒扩散。

吁国际社会提供更多援助

巴西圣保罗州政府周六发表声明称，一名来自疫情集中爆发地民主刚果的37岁男子「出现发烧等症状，符合伊波拉疑似病例的定义」。声明指出，虽然初步检测未在该患者体内发现伊波拉病毒，但作为预防措施，他目前已被送往一间专门的传染病医院接受监测和隔离。同时，里约热内卢州卫生部门报告称，一名来自乌干达的男子出现「咳嗽、发冷和腹泻等病毒感染症状」后，该州已启动安全防控措施。

刚果卫生部长坎巴在记者会上表示，基于刚果以往应对伊波拉疫情的经验，预计应对工作持续4至6个月，同时也将根据疫情变化和防控效果进行动态调整。