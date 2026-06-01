中东局势｜以军攻占黎巴嫩战略据点博福特城堡  逾四分一世纪最深入黎领地

正当美伊终战谈判因条款争拗而陷入僵局之际，中东战火持续蔓延。以色列与黎巴嫩真主党的激战全面升级，以色列总理内塔尼亚胡于周日（31日）高调宣布，以军已攻占位于黎巴嫩南部的战略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。这不仅是以色列逾四分之一世纪以来最深入攻占黎巴嫩领土的军事行动，内塔尼亚胡更扬言将进一步扩大在黎巴嫩境内的地面攻势，令中东全面停战的曙光再添变数。

俯瞰以北战略要地 时隔26年以军重夺旧地

是次失守的博福特城堡在阿拉伯语中被称为「阿尔沙基夫城堡」（Al-Shaqif castle），历史悠久，座落于险峻的岩石区域上。该古堡距离以色列边境仅数公里，地理位置极具战略价值，居高临下俯瞰着黎巴嫩南部以及以色列北部的大片地区。

历史上，以色列曾于1982年占领过博福特城堡，直至2000年才正式撤走，该处亦是知名战争电影《博福特》的故事背景。自2024年以色列与真主党爆发冲突以来，联合国教科文组织曾特别加强对包括该城堡在内的34个黎巴嫩文化遗址的保护，以防古迹遭到战火摧毁。然而，以色列军方发表声明证实，数天前已在博福特岭及更南部的苏鲁基山谷发动猛烈军事行动，旨在彻底拆除真主党的军事设施，并于周日成功控制该战略要地。

以色列总理内塔尼亚胡周日发表视频声明，形容攻占博福特岭是以色列军事政策的「重大转变」。他证实已亲自下令以军扩大在黎巴嫩的地面行动，目前部队已经成功越过关键的利塔尼河并占领战略要地，下一步将会进一步扩大对原由真主党控制地区的掌控。内塔尼亚胡强硬表示，以方将在叙利亚、加沙及黎巴嫩等多个方向，继续采取主动的军事打击行动。

美伊停战谈判添阴霾 伊朗要求以方停火未果

国际社会原本期望透过美伊谈判为中东局势降温，据悉，伊朗在美伊停战谈判中，其中一项核心诉求就是要求以色列立即停止对黎巴嫩的进攻。然而，随着以军大举深入黎巴嫩国境并攻陷历史战略据点，加上白宫与德黑兰正就终战协议文本进行拉锯，以方在前线的强硬扩张，无疑令这场外交谈判的博弈变得更为复杂。