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印度嘉年华机动游戏安全带突松脱 25岁男高空抛飞撞栏吐血惨死

即时国际
更新时间：07:26 2026-06-01 HKT
发布时间：07:26 2026-06-01 HKT

印度发生机动游戏夺命惨剧。上周二（26日），当地那烂陀县（Nalanda）正举办一个热闹的嘉年华会，一名25岁男子在挑战一项名为「海啸」（Tsunami）的惊险机动游戏时，身上的安全带突然在高空离奇松脱，导致他瞬间被强大的离心力抛飞出座位，送院抢救后宣告不治。

360度旋转中凌空飞弹 狂撞栏杆倒卧血泊

根据网上疯传的惊悚事发片段显示，该款名为「海啸」的机动游戏当时正进行360度的高空大旋转，现场充斥着游客的尖叫声。孰料在转至高处时，该名身穿白色上衣及浅蓝色长裤的男事主，其座位安全带疑似发生故障猝然松开，他在毫无防备下被整个人甩出座椅，在高空中划过一道弧线后，先是重重撞向地面的铁栏杆，随后再狠狠摔落地上。

现场目击者见状吓得魂飞魄散，多名市民随即一拥而上，合力将倒卧在地、陷入昏迷的男事主抬离现场。据悉，男子当时已不断口吐鲜血，伤势极为严重，被送往医院急救时情况已陷入危殆，最终因伤势过重，院方证实抢救无效死亡。

巡回式嘉年华设施乏监管 网民揭同类惨剧屡见不鲜

这宗惊心动魄的致命事故随即引发当地社会及舆论高度关注，不少公众强烈质疑该嘉年华会营运商对机动游戏的安全监管及日常维护是否存在严重疏漏。

事实上，翻查网上相关历史资料及往绩，同类型的惊险机动游戏在印度各地并非首次出事，过去亦曾发生过多宗因安全带失效、机械组件金属疲劳而导致游客从高空抛飞、坠落的严重伤亡事故。网民纷纷砲轰当局对此类巡回式嘉年华设施的审批与监查形同虚设，促请执法部门严惩涉事责任人。

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