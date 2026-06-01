伊朗局势｜美媒：特朗普拟对谅解备忘录「加辣」 谈判至少延长一周 

综合美国及伊朗传媒报道，美伊双方至今仍未能就结束战争的谅解备忘录达成共识，美国总统特朗普在与幕僚召开紧急会议后，更有意收紧多项核心条款，包括在伊朗浓缩铀及重开霍尔木兹海峡等议题上加入更强硬的措辞；而伊朗方面则寸步不让，扬言会提出己方的修改版本，令这场关乎中东局势的终战谈判再度陷入拉锯状态。

特朗普不满伊方迟迟未正式回应

特朗普上周五（29日）在白宫战情室与幕僚召开了长达2小时的闭门会议，会后虽无发表公开讲话，但多间美媒随即披露会议内情。美国《纽约时报》及新闻网Axios引述美国官员透露，特朗普对现有的结束战事谅解备忘录条款感到强烈不满，一来对解冻伊朗海外资金感忧虑，二来亦不满伊朗当局迟迟未对美方提议作出正式回应。白宫高级官员明确指，特朗普只有在完全有利于美国、满足其政治红线，并确保伊朗「永不能够拥有核武」的情况下，才会批准最终的终战协议。

在特朗普的要求下，美方团队正全力修订有关伊朗核计划的条款。原本的备忘录仅提及伊朗承诺不寻求拥有核武，但特朗普要求新条文必须确切说明美国将「如何」及「何时」取得并销毁伊朗库存的浓缩铀，同时必须要有保证重开霍尔木兹海峡的字眼。美国有线电视新闻网（CNN）指，特朗普的这番「临时加码」，势必令整个谈判进程被迫再延长至少一星期。

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美国财政部长贝森特亦公开表示，美方的底线极其坚固，绝不会接受任何无法确保阻止伊朗获得核武器的协议，并重申「开启霍尔木兹海峡」以及「夺取伊朗的核库存」是美国目前不容妥协的核心目标。

革命卫队收紧航道海权 传最高领袖「洞穴开会」防泄踪

面对美方的步步进逼，伊朗方面亦展现出极强硬的对抗姿态。伊朗国营通讯社周六（30日）引述军方高调宣布，伊朗目前正全面管理霍尔木兹海峡的航运，要求所有通过该海峡的商业船舶、油轮及民用船只，必须严格按照指定航线航行，且必须事先获得伊朗革命卫队海军的正式许可才可通过，此举被视为在关键航道上向美方示威。

对于美媒高调报道特朗普修改条文一事，伊朗塔斯尼姆通讯社随即引述知情人士反击，强调文本交换仍在进行中，伊朗亦会针对文本提出己方的最新修改，直言「目前一切都还没有定论」。该名人士强硬表示：「对伊朗而言，标准是我们自己接受的文本，特朗普实施修正并不意味着伊朗会接受。」他更放话称，伊朗已为接下来可能出现的任何「误解情况」做好了充分准备。

Axios引述官员报道，由于伊朗最高领袖穆杰塔巴过去为免行踪泄露，绝不使用电邮等任何电子通讯设备，目前伊朗核心领导层正隐匿在秘密洞穴内进行闭门商讨，所有沟通均靠原始方式传递，因此估计伊朗政府至少需要3天时间，才能正式回复是否同意美方提出的强硬修正案。