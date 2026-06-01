游日注意｜「蔷薇」袭冲绳恐掀17级狂风10米高巨浪 专家：极具破坏性

今年第6号台风「蔷薇」持续增强，并正以「强烈之势」全速逼近日本冲绳、奄美及九州南部一带。根据日本气象单位的最新预测，蔷薇台风预计在今日（6月1日）至2日期间直扑冲绳，届时风雨将达到最剧烈的高峰，随后会逐步转向东北移动，预计在6月3日前后进一步波及西日本及东日本地区。本港市民如欲在未来数天前往日本，或有亲友在当地旅游，需特别留意当地的最新天气警报及交通消息。

17级以上强阵风可掀翻车辆

综合日本气象单位及当地媒体《琉球新报》的最新数据，蔷薇台风于昨日（5月31日）下午在冲绳南方海域持续北上，中心气压为980百帕。目前中心附近最大风速已达每秒30米（或公尺），最大瞬间风速更达每秒45米，其威力与破坏力不容小觑。

气象厅警告，随着蔷薇台风逼近，冲绳地区的风势将急剧转强，预估最大平均风速将增至每秒35米，最大瞬间风速更有可能飙升至每秒50米——这相当于17级以上的强阵风。气象专家特别提醒，如此级数的狂风极具破坏性，随时可能导致当地的电线杆倒塌、建筑物外墙剥落及杂物漫天飞散，甚至连行驶中的大型车辆亦有机会因承受剧烈侧风而面临倾覆危机。

日本媒体报道「蔷薇」时，更以2023年造成当地6人死亡的台风「玛娃」作比对。2023年6月初，受到滞留锋面与「玛娃」外围环流的双重影响，日本多地降下破纪录豪雨。这场被日本气象厅列为严重灾情的风雨，共造成6人死亡、3人失踪，超过200栋民宅受损。

局部地区狂降300毫米豪雨 恐发风暴潮警报

除了惊人强风，蔷薇台风带来的豪雨同样来势汹汹。气象预报指出，冲绳地区的累积降雨量预计在今日（1日）傍晚前便会高达250毫米；而随着台风稍后转向，东海、近畿及伊豆诸岛一带的雨势亦会全面升级，预计到6月3日傍晚前，累积雨量更有可能升至300毫米。

此外，冲绳、奄美及九州南部海域预计将掀起高达10米的猛烈巨浪，并伴随强烈涌浪。当局不排除部分沿岸地区可能需要发布风暴潮警报，呼吁当地居民及旅客必须提高警觉，切勿走近海边，并严加防范风暴潮及低洼地区水浸的潜在威胁。