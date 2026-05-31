游日注意︱东京涩谷乱抛垃圾罚2000日圆 新例周一实施执法人员全日巡逻

即将到日本东京的港人留意，涩谷将由明天（6月1日）开始，全面实施新修订的条例。凡于区内乱抛垃圾的市民或旅客，均会被即时罚款2,000日圆（约100港元）。

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《日本电视台》报道指出，涩谷过去一直将乱抛垃圾视为刑事罪行，以「罚款」作惩处。由于刑事程序必须由警方等部门介入处理，导致执法效率极低。为解决执法困难，修法将其变更为行政罚款，赋予区公所执法人员现场直接开出罚单。当局指导员将24小时全天候巡逻，一旦发现违规行为，即时票控。



此外，新条例更首次纳入针对商店的监管措施，强制要求涩谷车站周边等指定区域内的便利店和咖啡店等店舖，必须在店内或门前设置垃圾桶。若有商户违反规定，将会面临高达5万日圆（约2,500港元）的行政罚款。

