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珍惜生命︱日本66岁男勒毙11岁儿子 疑不堪经济困境轻生获救

即时国际
更新时间：17:25 2026-05-31 HKT
发布时间：17:25 2026-05-31 HKT

日本千叶县成田市发生一宗家庭悲剧。一名66岁父亲涉在住所勒死11岁儿子，警方疑有人生活陷困，企图携子一同轻生，男子事后获救，随时被警方拘捕。

朝日电视台、日本电视台综合报道，警方表示，遭逮捕的是成田市66岁无业男子吉伊敏彦。他涉嫌于上周三（27日）在住所杀死读小学六年级、年仅11岁的儿子。

校长报警揭发

男童就读小学的校长上周五（29日）报警称，男童「自27日起就没有到校上课」。警方到男童住家查看，在房内铺著棉被的地板上发现父子。

警方指，男童被发现时已死亡数日，疑犯无明显外伤随即被送院，出院后遭警方以涉嫌杀人逮捕。吉伊敏彦坦承犯案，供称「在家中用手勒住儿子的脖子，把他杀了」。

办案人员透露，凶手疑似长期有金钱困难，向警方表示「无法把儿子一个人留下」，因此警方估计，他可能是在生活压力下企图携子轻生，但最终只有儿子丧命，而他自己却未有死。疑犯平时与儿子两人同住。警方目前正调查案件详情。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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