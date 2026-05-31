泰电单车司机放车Cam专拍女学生裙底 低头读稿道歉再惹怒全网

根据泰国媒体《MGR Online》近日报道，泰国一名电单车司机在车头前方放置行车记录仪，以仰角偷拍女学生上车时的裙下春光。事件曝出后，司机拍片道歉时因全程低头读稿，进一步惹怒泰国网友。

被指道歉无诚意

针对偷拍行为被揭发一事，电单车司机施迪彭．通纳（Sittipong Thongnak）于Facebook发布影片致歉。他在片中表明自己提供电单车接送服务，必须向所有曾使用其服务的顾客说对不起，并强调自己「并无恶意」，同时声称已删除所有令乘客「观感不佳」的影片。

行车记录仪的偷拍片段。Kawaaii@X

电单车司机被指道歉诚意不足，全程背稿。สิทธิพงษ์ ทองนาค@Facebook

电单车司机被指道歉诚意不足，全程背稿。สิทธิพงษ์ ทองนาค@Facebook

他亦分别向家长、一众同行，以及Grab公司致歉，承认其拍摄内容不仅令家长感到不安，亦有损外卖员以及司机的专业形象，并承诺日后不会再制作同类影片。

然而，该道歉影片公开后，反而激起更多网民的不满。有网民指出，施迪彭在道歉期间双眼几乎未有正视镜头，疑似一直低头阅读稿件，而且言辞不顺，恍如按剧本背诵。留言区涌现大量批评声音，有人嘲讽「并非真心道歉，只是照稿读」，亦有人直接点出影片中被拍摄的对象多为女学生，认为其动机相当明显。

目前，事件仍在泰国网络社群中持续发酵，网民纷纷要求外卖平台对该名司机作出明确处分，以防同类偷拍事件再度发生。