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IG、TikTok等社媒巨头付2亿和解金 恐开美学区「成瘾」诉讼先例

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更新时间：13:20 2026-05-31 HKT
发布时间：13:20 2026-05-31 HKT

根据彭博社近日报道，包括Meta在内的数家社交媒体巨头，已同意向美国肯塔基州的一个学区支付总计约2700万美元（约2.1亿港元）的和解金。原因是该学区指控这些社群平台损害学生的心理健康。此次胜诉，可能在美国创下类似诉讼的先例。

和解金超学区年度预算

美国肯塔基州布雷西特县（Breathitt）学区先前指控，社交媒体公司刻意将平台设计得让年轻用户沉迷上瘾，导致学生焦虑、忧郁与自残倾向加剧，并将应对这些心理伤害的沉重成本转嫁给学校。尽管涉案的科技巨头均坚决否认相关指控，强调已采取多项措施保障青少年安全，但最终仍选择与学区达成和解。

相关新闻：社媒戕害青少年 美陪审团破天荒裁定Meta及Google须负责

在和解金份额中，拥有Instagram和脸书的Meta同意支付900万美元，金额居所有公司之首。 Snap和TikTok各同意支付800万美元，Google旗下的YouTube则同意支付略高于200万美元。

但值得注意的是，YouTube是唯一同意向学区提供配套培训项目，帮助教师在课堂上更好地使用其视讯产品的公司。

这笔一次性支付的和解金总额极为可观，甚至比布雷西特县学区的2500万美元年度预算还要高出8%。

同类案件或累赔4000亿美元

这起诉讼案被视为美国学区集体起诉社媒平台索赔的重要风向标。目前，全美已有1,300多个学区提出类似诉讼，要求科技公司为青少年的心理健康问题承担法律与经济责任。

分析认为，社群媒体巨头与布雷西特县学区达成和解，可能意味著这些公司准备以同样方式解决其他学区的类似诉讼。彭博产业研究估算，全美此类案件的最终赔偿金额，可能高达4000亿美元。

Meta已向投资人发出警告，坦言欧美针对青少年社群媒体成瘾的法律与监管压力不断升温，「可能对公司业务与财务表现带来重大冲击」。

目前，加州法院正在审理超过3300件与社群媒体成瘾相关的诉讼；此外，加州联邦法院还有2400件由个人、地方政府、州政府及学区提出的同类案件，正等待裁决。

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