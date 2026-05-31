欧联决赛｜巴黎圣日耳门凭12码卫冕 球迷纵火闹事法警拘逾百人
更新时间：09:40 2026-05-31 HKT
发布时间：09:40 2026-05-31 HKT
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欧联决赛，法甲球队巴黎圣日耳门，与英超阿仙奴打至加时仍1:1，最后靠互射12码以4:3气走阿仙奴，成功卫冕。巴黎有大批球迷乘机闹事，破坏汽车及焚烧杂物，警方要发射催泪弹驱散人群，拘捕逾百人。
部份巴士铁路停驶
法国巴黎有逾4.8万球迷在王子公园球场观看欧联决赛直播。当圣日耳门再夺冠军后，大批球迷涌上街头庆祝，整个巴黎充斥欢呼声和大放烟花炮竹。
巴黎部署数千警力维持秩序，在凯旋门香榭丽舍大道一带放置铁栏，阻挡球迷进入。部份球迷向警员投掷烟花。
路透社报道指，巴黎有多间商店及多辆汽车被破坏，有人焚烧杂物。警方要发射催泪弹驱散人群。
据法国传媒报道，截至当地时间晚上11时，警方已拘捕超过130人。当局指，全国已出动逾2万警力，维持秩序，部分巴士及铁路暂停行驶，确保民众在平静及安全环境下庆祝。
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