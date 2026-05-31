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美国东北部传巨响震动多州 陨石划过麻省上空引发「双重巨响」

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更新时间：05:42 2026-05-31 HKT
发布时间：05:42 2026-05-31 HKT

美国东北部周六下午出现罕见天文现象，多个州份居民同时听到巨大爆炸声及感受到地面震动，一度引起民众忧虑。麻萨诸塞州（Massachusetts）、罗德岛州（Rhode Island）等地警方接获大量查询，有民众更形容建筑物短暂摇晃，犹如发生爆炸事故。

《ABC NEWS》报道，美国流星协会（American Meteor Society）其后确认，事件是由一颗陨石高速闯入地球大气层所引起。该陨石直径约3呎（约0.9米），于麻省与新罕布什尔州（New Hampshire）边界附近上空掠过，飞行期间产生强烈音爆，因此形成民众听到的「双重巨响」。

协会火流星监测项目负责人伦斯福德（Robert Lunsford）表示，组织接获数十宗目击报告，范围由美国特拉华州（Delaware）一直延伸至加拿大蒙特利尔（Montreal）。有人目睹天空出现明亮火球，也有人感受到地面震动，甚至听到连续两下爆炸声。他形容，这颗陨石比一般火流星体积更大，在白昼仍清晰可见，情况相当罕见。

社交平台流传多段现场影片，可听见约下午2时30分左右传出两下巨大声响，但附近未见火警、浓烟或其他爆炸迹象。不少网民留言表示当时家中窗户震动，部分办公室和商业建筑亦感受到冲击波，令不少人误以为发生地震或爆炸事故。

伦斯福德指，目前未有证据显示陨石成功坠落地面，因大部分陨石在进入大气层后会因高温摩擦而燃烧殆尽。即使有残骸未完全烧毁，根据初步推测亦可能坠入海中。当局暂未接获任何伤亡或财物损毁报告，事件仍有待进一步分析其飞行轨迹及最终去向。

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