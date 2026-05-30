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乳癌福音｜新DNA检测法 助数百万患者避免化疗

即时国际
更新时间：19:01 2026-05-30 HKT
发布时间：19:01 2026-05-30 HKT

乳癌患者当中，并不是人人都可以从化疗中获益。科学家开发出一种DNA检测方法，能够区分出不值得接受化疗的患者，这意味着数百万人或可安全避免化疗。这项国际研究发现，超过三分之二的参与者可以免受化疗带来的身心负担及其潜在的长期副作用影响。

这项由伦敦大学学院 (UCL) 主导的研究纳入了来自英国、挪威、瑞典、澳洲、纽西兰和泰国合共4000多名40岁以上的新确诊乳癌患者。科学家使用名为Prosigna的基因检测方法，测量50个与乳癌生长相关的基因的活性，并计算患者的疾病复发风险。得分较低的患者占三分之二，他们无需接受化疗，五年存活率为 93.7%，而接受化疗的患者五年存活率为94.9%。

三分之一患者无需化疗

乳癌的主要治疗方法通常是手术切除肿瘤。术后通常建议进行化疗，以降低复发风险。对于早期乳癌已扩散至附近淋巴结的患者，化疗也是一种常规治疗方案。但伦敦大学学院 (UCL) 表示，临床医生担心这种治疗方法对最常见的乳癌患者几乎没有好处。

来自卡迪夫的64 岁女子凯伦·邦汉 (Karen Bonham) 参与了这项试验而避免了化疗，只接受了8年的放射治疗和荷尔蒙治疗。她说试验结果让她「如释重负」，感觉「就像过圣诞节一样」。

可助更有效利用资源

试验首席研究员、伦敦大学学院（UCL）癌症研究所乳腺肿瘤学教授斯坦（Rob Stein）表示：「这些结果标志着在实现更个性化治疗方面迈出了重要而意义非凡的一步，成功地利用肿瘤生物学来指导决策，而不是仅仅依赖传统的临床特征。」新检测方法对医疗系统来说，也是一种更有效率、更循证的资源利用方式。

这项研究的成果将于本周六在美国芝加哥举行的全球最大癌症会议——美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上发表。不过，今次试验对象是40岁以上人群，未知是否适用于40岁以下人群，相关结果还需要几年时间才能得出。

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