加国华裔男网售1200份「自杀工具包」 认14项协助自杀罪

加拿大华裔劳姓男子Kenneth Law，涉嫌向全球出售剧毒及其他自残用品助人自杀，他与检方达成认罪协议，周五（29日）在安省新市（Newmarket）法院承认14项协助自杀罪，原14项一级谋杀指控将被撤销。根据加拿大法律，协助自杀罪最高可判处14年监禁。



现年60岁的劳氏被指经营多个网站，出售剧毒亚硝酸钠（sodium nitrite）及其他可用于自残的产品，共向超过40个国家的买家寄出约1,200个包裹。有毒物质寄出对象是从网上自杀论坛认识的人。

法庭文件显示，其中近160个包裹寄往加拿大地址。而他的行为据信与英国79宗、苏格兰5宗和北爱尔兰1宗死亡个案有关。庭上披露多名死者离世前的最后时刻，部分家属在旁听席上情绪激动，不时拭泪。

有死者离世前致电911求救

其中一名29岁多伦多男子服用劳氏提供的化学品后，曾自行致电911求救。控方指出，男子在电话中不断重复说「求求你」及「我快要死了」，其后开始哭泣。救护人员到场时，他已失去反应并出现呼吸困难，最终在医院死亡。

另一名19岁来自安省雷湾（Thunder Bay）的青年被祖母发现倒卧家中。祖母当晚巡视住所时，意外发现死者留下的道别日记，随后找到他并报警求助，但送院后证实不治。

三年售1200份赚165万港元

控方在庭上读出双方同意的案情摘要，指Kenneth Law透过其公司销售相关产品，于2020年1月至2023年5月期间，经由Shopify及PayPal收取近29万加元（约165万港元）收入。

法庭同时听取涉及英国79宗死亡个案的资料。英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）表示，原本考虑要求将被告引渡到英国受审，但最终同意将相关犯罪事实纳入加拿大案件处理。多名英国死者家属对此表示失望，认为英国既不提出检控，也拒绝就事件展开公开调查，令公众无法全面了解悲剧如何发生。

难告谋杀 接受认协助自杀罪

本案过去数月一度延后，原因是要等加拿大最高法院对另一宗案件裁决。但最高法院最终未有就「协助自杀是否构成谋杀」作出明确裁定，控方解释，安省上诉法院的判例仍然适用。

根据该判例，检方必须证明被告除了提供致命物质外，还剥夺了死者自由选择自杀的意志才构成谋杀。控方表示，在现有法律框架下，无法追究劳氏谋杀罪名，因此接受他承认14项协助自杀罪。

根据加拿大《刑事法》，协助自杀罪最高可判监14年。案件预计于今年稍后进行量刑聆讯，届时死者家属及亲友可向法庭提交受害人影响陈述，讲述事件对他们造成的伤害。