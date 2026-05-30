Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普关税｜美最高法院判措施无效 Costco：将退还给会员

即时国际
更新时间：15:48 2026-05-30 HKT
发布时间：15:48 2026-05-30 HKT

美国好市多（Costco）近日宣布，如果未来收到美国政府退还的关税款项，相关退款将回馈给会员。这项消息引发外界关注，不少消费者好奇是否有机会收到一笔意外退税金。

据外媒报道，美国最高法院今年2月裁定部分关税措施无效后，多家企业正寻求向政府讨回过去缴纳的关税。好市多是数千间向美国联邦政府提起诉讼的企业之一。

相关新闻：特朗普关税退款掀企业索偿潮 至少1800企业提告

美最高院裁定特朗普关税无效。 美联社
美最高院裁定特朗普关税无效。 美联社

同一时间，好市多也面临一项集体诉讼。原告主张，如果该公司未来获得政府退还关税，相关款项应返还给会员，而非由公司自行保留。

好市多行政总裁瓦克里斯（Ron Vachris）在最新财报电话会议中表示，已开始提交退款申请文件，但目前尚未收到联邦政府退款。瓦克里斯说：「我们的计划是，以某种形式把转嫁给会员的那部分关税退还给他们。」

他指出，实际退款金额及发放时间仍存在变数，取决于政府最终退还多少款项、何时拨付，以及相关诉讼后续发展。

特朗普关税退款掀企业索偿潮。 路透社
特朗普关税退款掀企业索偿潮。 路透社

除了退税议题外，好市多最新财报也缴出亮眼成绩。截至5月10日止的最近一季，净销售额达691.5亿美元（约5420亿港元），较去年同期成长超过11%，优于市场预期。

其中，加油站业务成为最大亮点之一。受伊朗战争推升国际油价影响，许多消费者转向价格较低的好市多加油站，使其创下破纪录销售量。瓦克里斯表示，使用好市多加油站的会员通常也会在卖场内进行更多消费，因此有助于提升会员忠诚度。

国际油价高企带动好市多加油站业务销售。 美联社
国际油价高企带动好市多加油站业务销售。 美联社

另外，减重药物热潮也带动药局业绩成长。财务长米勒奇普（Gary Millerchip）指出，包括Ozempic在内的热门减重药物，让越来越多会员透过好市多药局购药，以享受较具竞争力的价格。

而减重药物盛行带动了高蛋白饮食风潮，目前蛋白棒、高蛋白零食及牛肉条等产品销售表现都相当强劲。

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星 父爱大爆发网民促认做契仔 童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
7小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
6小时前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
20小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
9小时前
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 1男2女昏迷送院 重案组跟进调查
突发
59分钟前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
21小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
20小时前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
3小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
17小时前
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
时事热话
5小时前