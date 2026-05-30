特朗普关税｜美最高法院判措施无效 Costco：将退还给会员

美国好市多（Costco）近日宣布，如果未来收到美国政府退还的关税款项，相关退款将回馈给会员。这项消息引发外界关注，不少消费者好奇是否有机会收到一笔意外退税金。



据外媒报道，美国最高法院今年2月裁定部分关税措施无效后，多家企业正寻求向政府讨回过去缴纳的关税。好市多是数千间向美国联邦政府提起诉讼的企业之一。

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美最高院裁定特朗普关税无效。 美联社

同一时间，好市多也面临一项集体诉讼。原告主张，如果该公司未来获得政府退还关税，相关款项应返还给会员，而非由公司自行保留。

好市多行政总裁瓦克里斯（Ron Vachris）在最新财报电话会议中表示，已开始提交退款申请文件，但目前尚未收到联邦政府退款。瓦克里斯说：「我们的计划是，以某种形式把转嫁给会员的那部分关税退还给他们。」

他指出，实际退款金额及发放时间仍存在变数，取决于政府最终退还多少款项、何时拨付，以及相关诉讼后续发展。

特朗普关税退款掀企业索偿潮。 路透社

除了退税议题外，好市多最新财报也缴出亮眼成绩。截至5月10日止的最近一季，净销售额达691.5亿美元（约5420亿港元），较去年同期成长超过11%，优于市场预期。

其中，加油站业务成为最大亮点之一。受伊朗战争推升国际油价影响，许多消费者转向价格较低的好市多加油站，使其创下破纪录销售量。瓦克里斯表示，使用好市多加油站的会员通常也会在卖场内进行更多消费，因此有助于提升会员忠诚度。

国际油价高企带动好市多加油站业务销售。 美联社

另外，减重药物热潮也带动药局业绩成长。财务长米勒奇普（Gary Millerchip）指出，包括Ozempic在内的热门减重药物，让越来越多会员透过好市多药局购药，以享受较具竞争力的价格。

而减重药物盛行带动了高蛋白饮食风潮，目前蛋白棒、高蛋白零食及牛肉条等产品销售表现都相当强劲。