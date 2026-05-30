新加坡易服前男警︱借「调内衣」猥亵少年 偷拍淫片判监3年

新加坡一名前警员男扮女装，专在校园附近锁定未成年少年。他谎称「需要帮忙调整内衣」，诱骗少年到偏僻角落后趁机猥亵。他还在社交媒体假扮女性，哄骗多名少年在视讯镜头前自慰，并暗中录影存档。当地法院29日判他3年监禁及4下鞭刑。

冒充女性身份求助

据新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，40岁的沙菲伊（Sharizal Shafi'ee）犯案时仍为在职警察，事发后已被革职。根据法庭文件显示，2024年4月，沙菲伊身穿女装、化浓妆，在一所中学后门寻找目标。他先搭讪一名14岁男生，谎称需要帮忙调整内衣，希望对方跟他走，遭少年拒绝。接著他又找上一名18岁男子，同样被拒。

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被告抵达法院受审。CNA/WallaceWoon

前警官沙菲伊承认五项指控，包括猥亵罪。《海峡时报》

约10分钟后，沙菲伊又盯上一名15岁少年。由于对方误以为他真的帮助，因此答应协助。少年跟著沙菲伊前往学校附近楼梯间，没想到就在帮忙整理衣物时，遭沙菲伊趁机猥亵。受害少年当天立刻报警，警方则在同月底将被告逮捕。

手机藏大量不雅影片

警方在他的手机里发现大量偷拍的不雅影片。其中一段长达10多分钟，拍到一名15岁少年发生性行为的画面。沙菲伊坦承，他早在2023年就化身名为「Lisa」的女性，透过社群媒体接近受害者，用视讯通话诱骗对方自慰，同时假装自己也在做同样的事。

实际上，他偷偷用萤幕录影功能全程偷拍，而受害者毫不知情。警方随后又找到另外3段类似影片，受害者均为未成年少年。

检方痛斥沙菲伊刻意变装、锁定年幼受害者、诱骗至偏僻地点，是严重的性剥削行为，要求从重判刑。辩护律师则称，被告未散布影片、非集团犯罪，且认罪配合调查，请求减刑并免去鞭刑。但法院不采纳，最终判处3年有期徒刑及4下鞭刑，要他为自己的罪行付出代价。