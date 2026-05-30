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追求长生不老？美媒：普京豪掷2000亿研迷你猪培育器官

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更新时间：04:09 2026-05-30 HKT
发布时间：04:09 2026-05-30 HKT

俄罗斯总统普京对抗老延寿技术的执著浮出水面。据《华尔街日报》报道，克里姆林宫已将「抗老延寿」列为国家级战略优先事项，并为一项名为「新健康维护技术」（New Health Preservation Technologies）的庞大计划，疯狂投资高达260亿美元（约2037亿港元）。该计划涵盖基因工程、低温冷冻等前沿科学，而最核心的突破点，则是聚焦于活体组织的「3D生物打印」以及利用「迷你猪」进行异种器官移植。

长女领衔挂帅 俄科学家目标2030年实现人体器官置换

这项豪掷千亿港元的延寿计划并非空中楼阁，其幕后班底极其核心。计划的两大灵魂人物均为普京的亲信：其一是普京的长女、本身是内分泌学家的沃龙佐娃（Maria Vorontsova），她目前亲自领衔督导多个国家级基因与医学项目；另一位则是普京的密友、俄罗斯顶尖科研机构库尔恰托夫研究所负责人科瓦尔丘克（Mikhail Kovalchuk）。

目前，由普京任命的科学团队正全力攻关两大核心技术：

  • 生物打印（Bioprinting）：即利用活体细胞进行3D打印。俄罗斯科学家声称，目前已成功透过该技术制造出人体软骨组织以及小鼠的甲状腺。

  • 异种移植（Xenotransplantation）：由于基因与人体具备高度兼容性，俄方正尝试在基因改造的「迷你猪」体内培育出可供人类移植的器官。

俄罗斯官方科研团队更定下时间表，目标在2030年之前，彻底攻克并建立起一套成熟的「人体器官完全替换系统」。

现年73岁的普京，多年来在镁光灯前一直极力营造「硬汉」的强人形象，包括赤膊骑马狩猎、打冰球及驾驶电单车等。普京身边的前私人医生、曾被俄媒称为「普京的老年学专家」的哈文松（Vladimir Khavinson）生前便曾表示，设法延长领袖的寿命至关重要，因为普京一旦离世，俄罗斯将陷入巨大的政治与权力危机。

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